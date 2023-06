Nintendo Switch to konsola jak żadna inna, a równocześnie godna rywalka dla PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Choć nie wygrywa z nimi pod względem grafiki, są atuty, których naprawdę trudno jej odmówić.

Płatna współpraca z RTV EURO AGD.

PS5? Xbox? … A może jednak Nintendo Switch?

Przy wyborze konsoli do gier wiele osób bierze pod uwagę tylko dwie opcje: PlayStation 5 albo nowy Xbox. Choć jedno i drugie to świetne urządzenie, błędem jest nieuwzględnienie w tych rozważaniach także Nintendo Switch. Sprzęt japońskiego giganta, który dał światu Mariana, Zeldę czy serię Metroid, jest inny niż wszystkie pozostałe. Wcale jednak nie gorszy – ba, pod pewnymi względami oferuje więcej niż konkurenci.

Podstawowa różnica jest taka, że Nintendo Switch to zarazem stacjonarna i przenośna konsola. Możemy więc pograć – klasycznie – przed telewizorem, dzierżąc pada w dłoniach, ale nic też nie stoi na przeszkodzie, by zabrać urządzenie ze sobą i bawić się też w autobusie, w poczekalni czy w dowolnym innym miejscu. Konsola ma wbudowany ekran, poręczną konstrukcję i akumulator zapewniający kilka godzin działania z dala od gniazdka elektrycznego.

Na tym jednak różnice się nie kończą. Na rynku dostępne są też bowiem rozmaite akcesoria Nintendo Switch, otwierające przed nami kolejne sposoby na rozgrywkę. To między innymi kierownica (świetnie sprawdzająca się w wyścigach). Ze względu na charakter tego urządzenia wśród akcesoriów znajdziemy też folie ochronne, pokrowce czy etui – często z motywami najpopularniejszych marek „wielkiego N”. A skoro już przy tym jesteśmy…

W co można pograć na Nintendo Switch?

Gry na Nintendo Switch są specyficzne. To fakt. „Specyficzne” nie oznacza jednak w żadnym razie „gorsze”. Tytuły przeznaczone na tę konsolę nie słyną z realistycznej grafiki, choć potrafią urzekać artystyczna oprawą wizualną. Zamiast tego produkcje te są nastawione na czystą frajdę z rozgrywki oraz wciągające, wielowątkowe historie, które aż chce się poznawać i od których trudno się oderwać.

Wystarczy zresztą zerknąć choćby na ranking, w którym przedstawione zostały najlepsze gry na Nintendo Switch. Na pierwszym miejscu mamy jedyne w swoim rodzaju The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

W czołówce znajduje się też Super Mario Odyssey (stanowiące rozwinięcie koncepcji znanej z pierwszych części przygód Mariana), wyścigowe Mario Kart 8 Deluxe, nastawione na akcję Metroid Dread oraz szalenie uzależniający symulator Animal Crossing: New Horizons, przy którym dobrze się gracze praktycznie w każdym wieku.

A jeśli myślisz, że gry nie sprzyjają utrzymywaniu dobrej kondycji, to sprawdź Ring Fit Adventure, a szybko zmienisz na ten temat zdanie.

Gry na Nintendo Switch – fizyczne i cyfrowe

Gry na „Pstryczka” są dostępne w wydaniach fizycznych oraz cyfrowych – zupełnie tak samo jak na innych konsolach czy też pecetach. Te pierwsze mają postać kartridżów, które umieszcza się wewnątrz urządzenia. Cyfrowe natomiast wymagają zapisu w pamięci. Jednym z niewielu minusów Nintendo Switch jest stosunkowo niewielki magazyn danych (32 GB lub 64 GB w wersji OLED). Dlatego też wielu użytkowników dość szybko zaczyna się zastanawiać, jaka karta do Nintendo Switch będzie dobrym wyborem.

Odpowiedzmy więc sobie na to pytanie – szczególnie, że odpowiedź jest naprawdę pozytywna. Z racji tego, że gry na Nintendo Switch nie zajmują zbyt wiele miejsca, w zupełności powinna wystarczyć karta o pojemności 64 czy 128 GB. Jeśli zaś lubisz przebierać spośród wielu tytułów w katalogu, to postaw na kartę 256 GB – za oficjalny nośnik firmy SanDisk w tym rozmiarze zapłacisz jakieś 155 złotych, co nie brzmi chyba tak źle.

