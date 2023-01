Zgodnie z najnowszym raportem Nintendo, firma planuje zwiększyć produkcję Switcha w nadchodzących miesiącach. W jakim celu? Otóż zbliża się premiera nowej części Zeldy!

The Legend of Zelda: Breath of The Wild to jedna z najlepiej sprzedających się gier na Nintendo Switch. To między innymi jej premiera napędzała sprzedaż konsoli w pierwszych miesiącach od jej pojawienia się na rynku. W związku z tym japoński gigant zamierza powtórzyć ten sukces, zapowiadając pojawienie się kolejnej części Linka na przenośnego handhelda.

Według niedawnego raportu Bloomberga, Nintendo poinformowało dostawców, iż planuje od kwietnia zwiększyć produkcję swojej flagowej konsoli (po wcześniejszym obniżeniu do 19 milionów sztuk prognozowanej sprzedaży Switcha w listopadzie). Chociaż oczekuje się, że sprzedaż sześcioletniej konsoli zacznie w naturalny sposób spadać, japoński gigant ma inne zdanie w tej kwestii. Przedsiębiorstwo twierdzi, że spadek jakiego doświadczyli pod koniec 2022 roku, był bardziej związany z problemami z podażą niż brakiem popytu – konkretniej z zaopatrzeniem w półprzewodniki i komponenty elektroniczne, których trudnodostępność wpłynęła na ograniczenie produkcji Switcha.

W tym roku Nintendo chce rozpocząć nowy rok finansowy z przysłowiowym „przytupem”. Firma zamierza w drugim kwartale tego roku zwiększyć swoje moce produkcyjne, by jak najwięcej konsol było gotowe na sprzedaż w momencie, gdy nastąpi majowa premiera The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Gry która ma być jedną z najważniejszych premier Nintendo w 2023 roku.

Ta strategia sprzedaży nie jest w żaden sposób wyjątkowa. Przed premierą God of War: Ragnarök w listopadzie 2022 roku, firma Sony zwiększyła produkcję jednostek PS5. Przedsiębiorstwo (słusznie) założyło, że nowa część opowieści Kratosa i Atreusa przyciągnie nowych klientów do zakupu rozchwytywanej konsoli. Dla Sony była to najlepsza okazja na zachęcenie do zakupu przez klientów drogiego i trudnego do zdobycia PlaySation 5 – gdyż nie ma nic gorszego niż posiadać super grę, w którą większość fanów nie może zagrać.

W takim wypadku można się tylko zastanawiać, czy Nintendo zdecyduje się na wydanie specjalnej edycji Switcha z kolejną częścią serii The Legend of Zelda w zestawie? A czy Wy już posiadacie japońskiego handhelda? Czy zamierzacie go zakupić? Dajcie znać w ankiecie i w komentarzach!

Źródło: Techradar