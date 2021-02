Z czym się kojarzy firma Noctua? Większości naszych czytelników pewnie z chłodzeniami dla procesorów. Austriacki producent postanowił jednak wejść na nowy rynek… i to niekoniecznie niezwiązany z komputerami.

Noctua to jeden z głównych graczy na rynku chłodzeń dla procesorów, a jego produkty często lądują w zestawieniach najlepszych coolerów CPU. Co jednak powiecie na… odzież sygnowaną marką Noctua?

Noctua – koszulki dla fanów dobrego chłodzenia

Ostatnio w ofercie producenta pojawiły się koszulki, i to od razu w dwóch wzorach - NP-T1 został utrzymana w charakterystycznej, brązowej kolorystyce, a NP-T2 wyróżnia się geometrycznymi wzorami, które nawiązują do serii Chromax.

Producent chwali się, że T-Shirty są miękkie w dotyku i zostały wykonane z wysokiej jakości tkaniny (to mieszanina bawełny i poliestru). Na piersi znalazło się logo Noctua / Chromax.

Jeżeli należycie do fanów firmy Noctua i chcielibyście sobie sprawić koszulkę ulubionej marki, to zajrzyjcie do sklepu Amazon lub serwisu eBay – T-shirty kosztują 30 euro.

Producent ma w swojej ofercie bluzy

Warto dodać, że koszulki NP-T1 i NP-T2 nie są pierwszym tego typu produktem wprowadzonym przez firmę Noctua. Wcześniej w ofercie producenta pojawiły się także bluzy NP-H1 (brązowa i szara - w obydwóch przypadkach cena wynosi 50 euro).

Co myślicie o odzieży wypuszczanej przez producentów sprzętu komputerowego (niedawno na podobny pomysł w Polsce wpadła też firma ASUS ROG)? Kupilibyście taki produkt, czy jednak bardziej ufacie firmom wyspecjalizowanym w produkcji „ciuchów”?

Źródło: Noctua

