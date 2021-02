Lubicie produkty dla graczy? Płyty główne, karty graficzne, klawiatury i monitory – o tym piszemy bez przerwy. A co powiecie na… gamingową bluzę? Niedługo taki produkt pojawi się w ofercie firmy ASUS Republic of Gamers.

Projekt ROG X CLEANT powstał dzięki współpracy firm ASUS Republic of Gamers (ROG) oraz CLEANT. Pierwszą markę pewnie kojarzycie, ale drugiej… raczej niekoniecznie. Spieszymy zatem z wyjaśnieniem - to polska marka odzieżowa, która słynie z wysokiej jakości ubrań, ale też wprowadzania do swoich produktów innowacyjnych rozwiązań.

ROG X CLEANT – bluza dla graczy niczym haftowany egzoszkielet

Współpraca marek ROG i CLEANT zaowocowała powstaniem nowej linii bluz, których stylistyka nawiązuje do koncepcji egzoszkieletu. Za wzór odzieży (a także niezwykły projekt opakowania) odpowiedzialny jest Matt Frymus, a więc jeden z bardziej utalentowanych, polskich designerów.

Gaming dzisiaj to już nie tylko wirtualna społeczność. To w pewnym sensie też styl życia, który gracze chcą przenosić na ulice. Jesteśmy częścią tej społeczności od wielu lat. Staramy się dostarczać im innowacyjne rozwiązania w najlepszym wydaniu, a dzisiaj postanowiliśmy iść o krok dalej. Wbrew pozorom marki ROG i CLEANT łączy bardzo wiele – obie stawiają na jakość, innowacyjność i nowoczesność. Dlatego też efekt tej współpracy jest tak spektakularny i spójny – powiedziała Agnieszka Oware, Marketing w ASUS Polska.

Bluzy zostały utrzymane w czarnej kolorystyce, a przez całą długość biegną czerwone linie - zaczynające się na samym jej spodzie i kończące na kapturze, zbiegają się w centralnym punkcie klatki piersiowej, na której widnieje charakterystyczny piorun. Można zatem odnieść wrażenie, że to punkt zasilający całą „konstrukcję”.

Jednocześnie prostota linii nadruku lub haftu oraz ich symetryczność daje wrażenie harmonijnej konstrukcji, która jest gotowa do działania – wystarczy tylko "umieścić" w niej użytkownika.

Styl CLEANT jest minimalistyczny. Wbrew pozorom ten projekt też taki jest, ponieważ koncept jest bardzo prosty. Dużo linii tworzy jedną, sensowna całość. Chcieliśmy, by ROG hoodie, szczególnie w wersji PRO była bluzą z 2021 roku, którą możesz znaleźć w vintage shopie w roku 2077. Wbudowana w bluzę elektronika jest bardziej zasygnalizowana, niż faktyczna, ale styl cyberpunk jest już w niej jasno zdefiniowany - mówi Marek Ekes z CLEANT.

Warto dodać, że bluzy są produkowane od początku do końca ręcznie (i to w 100% w Polsce!). Każdy element musiał być ręcznie wycięty i ręcznie spasowany, następnie zszyty, by każda bluza była w jak największym stopniu identyczna. Jak mówi jeden z założycieli, początkowe opinie wskazywały, że taki projekt jest niemożliwy do zrobienia, ale ostatecznie udało się go wykonać.

Ile kosztuje bluza dla graczy ROG X CLEANT?

Bluzy ROG X CLEANT będą dostępne w dwóch wersjach – standardowa wersja ROG hoodie została wyceniona na 249 złotych, ale w sprzedaży pojawi się też limitowana edycja ROG hoodie PRO z haftowanym układem scalonym w cenie 399 złotych. Sprzedaż rusza 5 lutego 2020 roku od godziny 17:00 w sklepie internetowym CLEANT.

Warto dodać, że CLEANT planuje rebranding, dzięki czemu marka stanie się dużo bardziej zaawansowana technologicznie. Twórcy podają tutaj za przykład nowy kształt pioruna, który został stworzony przy użyciu aplikacji mobilnych do zbierania danych, a sam znak wygenerowany zostanie dosłownie przez wszystkich, co dziś już jest możliwe dzięki wykorzystaniu Sztucznej Inteligencji.

PS. warto dodać, że niedawno marka ASUS ROG podjęła także współpracę ze sklepem IKEA, czego efektem są meble i akcesoria dla graczy.

Źródło: ASUS

