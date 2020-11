Dobrych Survival Horrorów nigdy za wiele – z takiego założenia wyszło polskie, niezależne studio Kuklam Studios, składające się z m.in byłych pracowników CD Projekt Red. Studio zapowiedziało nową grę – Cryospace.

Cryospace to gra z gatunku survival horror, inspirowana filmowymi hitami takimi jak Obcy, czy Pandorum oraz powieściami Philipa K. Dicka – czyli jednego z najbardziej znanych autorów, jeśli chodzi o gatunek Sci-Fi. Gracze będą przemierzać wrak statku kosmicznego jako „zwykły serwisant”, który budzi się z głębokiego snu i zostaje uwięziony na pokładzie.

Cryospace – główne cechy gry

Jak to w przypadku Survival Horrorów bywa, w Cryospace przyjdzie nam walczyć o przetrwanie. Naszym głównym zadaniem będzie eksploracja statku, ciągłe poszukiwanie żywności oraz innych materiałów, które mogą okazać się niezbędne, w tej niekończącej się walce o ludzkie życie. Na szczęście, nie będziemy osamotnieni w tej walce, a jednym z naszych zadań, będzie rozbudowa kolonii, która w przyszłości zapewni stabilne schronienie ocalałym.

Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun nowej produkcji studia:

W Cryospace czekają nas również trudne wybory

Twórcy zapowiedzieli również, że nie zabraknie trudnych wyborów, które będziemy musieli podjąć, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kolonii. Czasem będziemy musieli podjąć decyzję, kto na ten moment jest nam najbardziej potrzebny, a kto musi ponownie zapaść w sen. Dodatkowo, nie zabraknie również walki, jednak twórcy do tej pory poinformowali jedynie, że:

nigdy nie wiadomo, kto lub co czai się za rogiem.

Gra zadebiutuje w 2022 roku na platformie Steam.

Jesteśmy ciekawi, jakie są Wasze wrażenia, po obejrzeniu pierwszego zwiastuna. Już teraz z niecierpliwością oczekujecie premiery, czy raczej z dystansem podchodzicie do nowej produkcji polskiego studia? Koniecznie dajcie znać w komentarzach! Jeśli natomiast lubicie gatunek Survival Horror, to powinna Was zainteresować produkcja, nad którą pracuje Jaw Drop Games – Deathground.

Źródło: WCCftech, Steam

