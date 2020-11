Dłużej nie dało się zwlekać. CD Projekt RED zaprezentował pierwsze fragmenty rozgrywki z Cyberpunk 2077 zarejestrowane na konsolach od Sony.

Cyberpunk 2077 pokazany na konsolach PlayStation. Tym razem oficjalnie

Materiałów wideo promujących Cyberpunk 2077, zwłaszcza w ostatnim czasie, nie brakowało. Producent chwalił się jednak nagraniami z PC, co w świetle kilkukrotnie przekładanej premiery oraz informacji, że winne są temu przede wszystkim wersje konsolowe nie wyglądało szczególnie optymistycznie dla wielu graczy.

Dopiero ostatnio pojawiła się możliwość rzucenia okiem na pierwszy gameplay z Xbox One X i Xbox Series X. Chwilę po tym do sieci trafiło też wideo z wersji na PlayStation 4, ale nieoficjalne i najpewniej będące pokłosiem przestępstwa. Dziś otrzymaliśmy coś znacznie lepszego. To pierwszy gameplay z PlayStation 5 (w trybie wstecznej kompatybilności) oraz PlayStation 4 Pro, od razu można zatem wyłapać kilka różnic w tym, jak gra wygląda na nowej i poprzedniej generacji.

Cyberpunk 2077 - PlayStation 5 vs PlayStation 4 Pro

Pozostaje przypomnieć, że Cyberpunk 2077 ma zadebiutować 10 grudnia. Pełna lista platform docelowych tego tytułu jest dość obszerna. Obejmuje bowiem PC, a także konsole Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Dodatkowo można spodziewać się go w usłudze Google Stadia.

Warto pamiętać, że dopiero w przyszłym roku ma pojawić się darmowa aktualizacja, dzięki której Cyberpunk 2077 w pełni wykorzysta potencjał najnowszych konsol.

