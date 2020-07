Gry z gatunku survival horror nie biją rekordów popularności, mają stosunkowo niewielkie, ale wierne grono sympatyków. Pierwsze informacje i materiały promujące Deathground powinny ich zainteresować.

Kampania Deathground na platformie Kickstarter idzie dobrym tempem

Pracami nad Deathground zajmuje się studio Jaw Drop Games. Grę już teraz można znaleźć na Steam (bez możliwości zakupu) oraz na platformie Kickstarter, za pośrednictwem której twórcy proszą o wsparcie finansowe. Jako cel wyznaczyli 100 529 dolarów i wygląda na to, że zostanie on zrealizowany. Do końca zbiórki pozostaje jeszcze 19 dni, a na jej koncie znalazło się już ponad 80 000 dolarów.

Deathground przedstawiany jest jako pierwszoosobowy survival horror. Ma pozwalać na zmagania w pojedynkę lub w kooperacji dla maksymalnie 4 graczy. Niezależnie od wyboru celem będzie przetrwanie w świecie zdominowanym przez dinozaury. Gracze nie zostaną jednak zabrani w daleką przeszłość.

Pierwszy gameplay z Deathground

Akcja będzie rozgrywała się w czasach współczesnych, a to oznacza możliwość skorzystania z wielu przydatnych i znanych nam gadżetów. Pomogą one przetrwać, aczkolwiek najlepszym sposobem na to będzie ukrywanie się. Walka może okazać się opłakana w skutkach, dinozaury będą zdecydowanie silniejsze, a dodatkowo mają cechować się rozwiniętym instynktem łowcy. Lepiej będzie odwrócić ich uwagę i przechytrzyć niż stanąć oko w oko.

Gracze otrzymają do dyspozycji kilka klas postaci o odmiennych umiejętnościach, odpowiednia współpraca może znacznie zwiększyć szanse na przetrwanie. Poza gotowymi gadżetami i broniami (nie należy jednak nastawiać się na strzelankę, amunicji nie będzie pod dostatkiem) przewidywany jest system craftingu.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, gra bazuje na silniku Unreal Engine 4. Nad ścieżką dźwiękową pracuje David Housden. Potwierdzono wersję na PC, a poniżej możecie zobaczyć krótki gameplay. Jak podkreślają twórcy, pochodzi on z wczesnej wersji gry.

