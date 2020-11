Sony ujawniło gry, które w ramach abonamentu PS Plus będzie można pobrać bez dodatkowych opłat. Od grudnia użytkownicy PS4 oraz PS5 dostaną trzy, dość ciekawe produkcje.

Zapowiada się kolejny udany miesiąc dla abonentów PlayStation Plus. W listopadzie bowiem, posiadacze PS4 mogli pobrać Śródziemie: Cień Wojny oraz Hollow Knight: Voidheart Edition. Warto wspomnieć, że w listopadzie, po raz pierwszy zadebiutowało PS Plus na konsolę PlayStation 5, w ramach którego możemy ściągnąć przyjemną przygodówkę – Bugsnax.

PS Plus – trzy gry do pobrania w grudniu

Ci, którzy sądzili, że grudzień będzie mniej efektowny pod względem gier, powinni być pozytywnie zaskoczeni, ponieważ Sony przygotowało trzy, naprawdę solidne tytuły. Na pierwszy plan wysuwa się Just Cause 4, czyli czwarta część serii gier akcji, opracowanej przez Avalanche Studios.

Rocket Arena, to sieciowa strzelanka, która została opracowana przez Final Strike Games, a wydana przez Electronic Arts 14 lipca 2020 roku. Na deser abonenci PS Plus, będą mogli bawić się w Worms Rumble – czyli Battle Royale w świecie wormsów.

PS Plus Collection wciąż kusi dobrymi grami

Jeśli natomiast wyżej wymienione tytuły nie za bardzo przypadają Wam do gustu, to warto wspomnieć, że w ramach abonamentu PS Plus, właściciele konsoli PlayStation 5 otrzymują dostęp do katalogu gier dostępnych na PS4. Oto pełna lista.

Pełna lista gier PS Plus

Źródło: Twitter, PlayStation

