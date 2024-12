Nowa gra ze świata "Gry o tron". Wcielimy się w brata Nocnej Straży

Trwają prace nad nową grą RPG - "Game of Thrones: Kingsroad" z otwartym światem. Pracuje nad nią studio Netmarble, które zapowiedziało, że szykuje grę na telefony, ale ostatnio pojawiła się też informacja, że trafi także na PC. Premiera już w 2025 r.

Fani książek J.R.R. Martina oraz serialu HBO z pewnością będą mieli na co czekać. Mroźne Winterfell, pustynne obszary Dorne, wysokie wieże Królewskiej Przystani czy widoki ze Smoczej Skały - cały świat z uniwersum "Gry o tron" już na dużym ekranie serialu od HBO robił wielkie wrażenie, a teraz, gdy gracze zostaną wrzuceni w wir wydarzeń to z pewnością będzie widowiskowo. Fabuła gry ma być ściśle związana z wydarzeniami z książek i dziać się między czwartym a piątym sezonie, w których Biali Wędrowcy dla większości królestwa to wyłącznie jeszcze legenda. Gracze będą mieli okazję odwiedzić mroźne północne krańce Westeros, skupiając się na Murze i Winterfell. Podczas The Game Awards 2024 studio zaprezentowało oficjalny zwiastun do "Game of Thrones: Kingsroad".

Jon Snow także pojawi się w grze

Na zwiastunie pojawia się też postać Jona Snowa, która razem z graczem patrzy na świat zza Muru. Jak zapowiada studio, gracz wcieli się w przyszłego brata Nocnej Straży, który odpowiedział na wezwanie. Bohaterem będzie nieślubny syn przywódcy jednego ze zubożałych rodów Północy - Tyre, ze skromną warownią na odległych rubieżach. Straciwszy nadzieję i rozum po Krwawych Godach wzywa chłopca do obrony domu przodków. Bo jeśli Nocna Straż upadnie, kto ochroni królestwo przed nadciągającą zimą?

"Niech cała Westeros zrozumie to, co już wiesz: zima nadchodzi, a z nią podążają martwi. Jako najlepsza nadzieja rodu Tyre i Nocnej Straży, musisz zdobyć imię swojego ojca, przygotować ziemie na zimę i przekonać szlachtę Westeros, że Biali Wędrowcy to nie jest jedynie bajka na dobranoc dla dzieci. Zdobądź poparcie w całym Siedmiu Królestwach. Bo gdy grasz w grę o tron, żyjesz albo giniesz. Nie ma miejsca na półśrodków" - opisuje studio na swojej stronie.

Choć studio Netmarble planuje na razie grę "Game of Thrones: Kingsroad" na iOS i Android, to w udostępnionych ostatnio raportach finansowych pojawia się wzmianka, że pojawi się także na PC. Obecnie wiadomo, że "Kingsroad" tworzony jest przy użyciu technologii Unreal Engine 5.