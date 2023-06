Haier prezentuje nową trzydrzwiową chłodziarko-zamrażarkę. HTW7720ENMP obsługuje parę technologicznych rozwiązań i ma oszczędzać prąd.

Lodówka od firmy Haier wyposażona jest w szuflady My Zone i Humidity Zone. Urządzenie charakteryzują rozwiązania Fresher Techs oraz Air Sorround. Producent zapewnia, że dzięki wspomnianym technologiom użytkownik może cieszyć się długo świeżymi produktami. Dodatkowo sprzęt wpisuje się w nurt eko.

Inteligentne szuflady

Żywność, która jest odpowiednio przechowywana, dłużej pozostaje świeża i pełna wartości odżywczych. Warto jednak pamiętać, że różne produkty wymagają różnych warunków chłodzenia. W Haier HTW7720ENMP znajdziemy szuflady, które umożliwiają dostosowanie temperatury do aktualnie przechowywanych produktów spożywczych.

My Zone Plus umożliwia łatwe dostosowywanie ustawień w zależności od tego, czy znajduje się w lodówce. W tej strefie można dostosować temperaturę od -1 °C do +3 °C. Natomiast szuflada Humidity Zone utrzymuje wilgotność na poziomie 90 procent i automatycznie nią zarządza. Ma to działać dobrze na owoce i warzywa, które – zdaniem producenta – będą świeże i soczyste nawet dwa razy dłużej.

Chłodziarka Haier została również wyposażona w technologię Air Surround, która zapewnia utrzymanie stałej temperatury w całym urządzeniu. Natomiast system Total No Frost nie tylko zapobiega powstawaniu szronu, ale także zapobiega mieszaniu się zapachów przechowywanych produktów.

Ograniczanie kosztów i ochrona środowiska

Oczywiście przy doborze lodówki ważne jest, czy i jak urządzenie oszczędza energię. W przypadku Haier HTW7720ENMP zastosowano między innymi nową konstrukcję szuflad zamrażalnika, która ma zapewnić zużycie energii o 30 procent niższe niż w przypadku standardowych lodówek dwudrzwiowych. Potwierdza to certyfikat VDE N° ID.40048641.

Ponadto wszystkie parametry urządzenia mogą być ustawiane za pomocą cyfrowego wyświetlacza bez konieczności otwierania drzwi, co również powinno ograniczyć zużycie energii. Haier udziela 15-letniej gwarancji na kompresor.

żródło: materiały prasowe