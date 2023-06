Candy wypuszcza na rynek nową lodówkę. Fresco CBT5518EW wyposażono w parę ciekawych rozwiązań technologicznych, które pomogą użytkownikom umiejętnie zarządzać żywnością.

Candy Fresco ma elastyczne półki

Chłodziarka składa się z pięciu półek, w tym specjalnej do przechowywania szklanych butelek. Wysokość półek jest elastyczna, a ich układ można zmieniać na wiele sposobów, aby zawsze optymalnie zarządzać zgromadzoną żywnością. Z kolei w zamrażarce do dyspozycji są 3 szuflady, które pozwolą znacznie lepiej uporządkować przechowywaną żywność.

Elastyczna konfiguracja wnętrza pozwala na prawidłowe rozmieszczenie jedzenia. Oto, jak widzi to producent: na najwyższej półce powinny znajdować się produkty o dłuższych terminach trwałości, środkowe powierzchnie to idealne miejsce na nabiał, natomiast dolna przestrzeń to najzimniejsze miejsce w chłodziarce, gdzie należy umieszczać mięso, ryby oraz pokrojone owoce i warzywa.

Technologie w lodówce

W urządzeniu zastosowano technologię Total No Frost Circle+, która – zdaniem producenta – gwarantuje stałą i jednorodną temperaturę oraz wilgotność na każdej półce lodówki. Technologia ma zapobiegać tworzeniu się szronu i lodu w szufladach zamrażarki i na jej ścianach oraz ochronić lodówkę przed zarazkami.

Inteligentne czujniki chłodzenia wykrywają automatycznie wszelkie zmiany spowodowane otwarciem drzwi lub umieszczeniem ciepłego jedzenia w chłodziarce lub zamrażarce, a następnie przywracają odpowiednią temperaturę, dbając o konserwację żywności.

Higieniczna uszczelka oraz specjalna powłoka na drzwiach chłodziarki i zamrażarki zadbają o zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się pleśni i bakterii we wnętrzu urządzenia. Co więcej, użytkownik ma możliwość zainstalowania drzwi z dowolnej strony, co pozwoli na optymalne wkomponowanie urządzenia w domową przestrzeń.

Sterowanie urządzeniem jest łatwe dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania oraz podłączeniu do sieci wi-fi i aplikacji hOn. Dzięki temu możemy sprawdzać zapasy żywności i napojów, tworzyć wirtualną listę zakupów, mieć pełną kontrolę nad datami ważności, zmieniać temperaturę i tryby pracy lodówki oraz stale monitorować jej stan techniczny.

źródło: materiały prasowe