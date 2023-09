Orange Pi Zero 2W ma te same wymiary, co jego „malinowy” konkurent - Raspberry Pi Zero 2W. Zapewnia jednak wydajniejszy procesor, więcej pamięci RAM, a także opcję dodania karty rozszerzeń (w celu poszerzenia funkcjonalności). Co konkretne skrywa nowa „pomarańcza”?

Od kiedy SBC od Raspberry Pi Foundation osiągają bardzo nieprzyjemny pułap cenowy, wielu klientów szuka alternatywy w azjatyckich odpowiednikach. Jednym z nich jest chiński Shenzhen Xunlong Software, który od wielu lat wydaje swoje płytki o nazwie Orange Pi. Do produktów tego producenta dołącza właśnie Orange Pi Zero 2W, który jest zgodny wymiarami (65 x 30 mm) i budową z odpowiednikiem Raspberry Pi o tej samej nazwie. Jeżeli chodzi natomiast o parametry i dodatkową funkcjonalność, to już zupełnie inny temat.

Chińskie SBC zostało oparte o procesor Allwinner H618 SoC z czterema rdzeniami Cortex-A53 taktowanymi do 1,5 GHz, który został wsparty przez od 1 do 4 GB pamięci RAM LPDDR4 oraz 16 MB pamięci flash SPI. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to tutaj też jest naprawdę dobrze.

Na laminacie odnajdziemy:

moduł Cdtech 20U5622 (odpowiadający za łączność Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0 ),

i ), czytnik kart MicroSD ,

, dwa porty USB-C (480 Mb/s),

(480 Mb/s), Mini HDMI w wersji 2.0 (do 4k/60Hz),

w wersji (do 4k/60Hz), 40-pinowe złącze GPIO,

24-pinowy interfejs funkcyjny.

Ten ostatni umożliwia użytkownikom podłączenie własnościowego modułu rozszerzającego, który dodaje dwa porty USB-A (480 Mb/s), złącze Ethernet (100 Mb/s), gniazdo słuchawkowe jack 3,5 mm, odbiornik podczerwieni i trzy przyciski programowalne.

Sam SBC waży imponujące 12,5 grama, a do jego pracy potrzeba skorzystać z zasilacza 5V/2A (z portem USB-C). Ponadto firma zapewnia, że płytka obsługuje systemy Android 12 TV, Debian 11, Debian 12, Ubuntu 22.04, Ubuntu 20.04 i Orange Pi OS (oparty o Archa).

To teraz wisienka na torcie – cena. Orange Pi Zero 2W w serwisie Amazon i na Aliexpress można już kupić (w podstawowej wersji) za około 70 zł (z VAT)! Wersja najbogatsza (zawierająca SBC z 4 GB RAM oraz moduł rozszerzający) nadal jest wyceniona dobrze, czyli na około 150 zł. Nawet jeżeli do tego zestawienia doliczymy koszty wysyłki (na Ali coś koło 20zł), to z uwagi na niską dostępność „malinki”, „pomarańcza” wychodzi zdecydowanie lepiej w tym aspekcie.

Szybkie porównanie opcji zakupu nowego Orange Pi i Raspberry Pi. Parametry, cena i dostępność zdecydowanie na korzyść "pomarańczy"

Osobiście chętnie bym zakupił taki zestaw pod budowę retro konsoli. A jak Wy byście wykorzystali takie maleństwo? Jak oceniacie opłacalność zakupu Orange Pi Zero 2W? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Shenzhen Xunlong Software, Aliexpress, Amazon