Ubuntu 22.04 już tu jest. Ciesząca się niemałą popularnością dystrybucja Linux doczekała się potężnej aktualizacji, której nazwa to Jammy Jellyfish. Ciekawostka: to 36. wydanie w historii Ubuntu.

Ubuntu 22.04 LTS – premiera za nami

Ubuntu 22.04 „Jammy Jellyfish” to najnowsza wersja dystrybucji, będącej jedną z najlepszych odpowiedzi na pytanie o to, jaki Linux wybrać na początek. Doczekała się wielu wyczekiwanych nowości, czyniących z niej prawdopodobnie najszybsze, najładniejsze i najbardziej stabilne wydanie w historii. Co więcej, jest to LTS, a więc wydanie o wydłużonym okresie wsparcia: na aktualizacje związane z bezpieczeństwem możesz liczyć przez co najmniej 5 lat.

Co nowego w Ubuntu 22.04? Lista jest długa

Bazą dla nowej wersji Ubuntu jest kernel Linux 5.15, co oznacza obecność lepszych sterowników NTFS i USB, obsługę core-schedulingu, a także wsparcie dla nowych procesorów i kart graficznych Intel i AMD.

Ubuntu 22.04 to też zaktualizowane środowisko graficzne: GNOME 42. Możesz liczyć na wygodne przełączanie ekranów w poziomie, podatne na zmiany menu aplikacji, automatycznie uzupełniany i przewijalny pasek ścieżki w menedżerze plików, pełną obsługę chronionych hasłem archiwów ZIP czy też nowe narzędzie do tworzenia screenów i rejestrowania obrazu na ekranie w formie wideo.

Pod względem wizualnym Ubuntu doczekało się bardziej jednolitych barw i dopracowanych akcentów. Możesz wybrać jeden z kolorów, a twój wybór zostanie uwzględniony w obrębie całego systemu.

Ubuntu 22.04 vs 20.04 – zmiany w wydaniach LTS

Choć nowe wersje Ubuntu pojawiają się co pół roku, na kolejne wydanie o wydłużonym okresie wsparcia czekaliśmy dwa lata. Jeśli interesują cię tylko takie edycje i w związku z tym masz na komputerze Ubuntu 20.04, to ta aktualizacja będzie dla ciebie czymś naprawdę dużym.

Oprócz nowości, o których już wspomnieliśmy, dostrzeżesz jeszcze tryb ciemny z prawdziwego zdarzenia, zaawansowane opcje związane z wielozadaniowością, wygodny konfigurator skrótów klawiszowych, procentowy wskaźnik naładowania akumulatora (gdy jest potrzebny), zaawansowane opcje zarządzania energią, wydarzenia z kalendarza w sekcji powiadomień, poważnie zaktualizowane menu aplikacji i przestrzeni roboczych oraz wiele graficznych udoskonaleń.

Ubuntu 22.04 na wideo – tak wygląda nowy Linux

Poniżej możesz obejrzeć podsumowanie nowości w formie wideo. Świetny materiał poświęcony Ubuntu 22.04 – jak zwykle – przygotował serwis OMG! Ubuntu!:

Pobierz Ubuntu 22.04 „Jammy Jellyfish”

Instalator Ubuntu 22.04 zajmuje około 3 GB. Możesz pobrać go, wybierając interesujący cię wariant z listy poniżej:

Daj znać, jakie są twoje wrażenia.

Źródło i screeny: OMG! Ubuntu!