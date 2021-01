Orc Warchief: Strategy City Builder to kolejna polska gra, która chociaż nie będzie produkcją AAA, to ma szanse wzbudzić zainteresowanie niejednego gracza.

Orc Warchief: Strategy City Builder pozwoli zostać wodzem orków

Wprawdzie wciąż żyjemy Cyberpunk 2077 oraz niepokojącymi doniesieniami na temat Dying Light 2, ale w tle uwijają się również mniejsze polskie studia. Chociażby G-DEVS.com, które w kończącym się tygodniu zapowiedziało grę Orc Warchief: Strategy City Builder. I patrząc na pierwsze informacje dotyczące rozgrywki trzeba przyznać, że tytuł dobrano tutaj naprawdę trafnie.

Orc Warchief: Strategy City Builder to strategia, w której gracze wcielą się w młodego i żądnego krwi wodza orków. Głównym celem będzie poprowadzenie swoich podwładnych do odzyskania utraconych kiedyś ziem i budowanie potęgi rasy orków. Poza pozyskiwaniem zasobów trzeba będzie zająć się również budowaniem, wytwarzaniem broni i polowaniami w celu zdobycia żywności. Istotną częścią rozgrywki będą walki, bo to finalnie od nich zależeć będzie ewentualny sukces.

Pierwszy zwiastun Orc Warchief: Strategy City Builder

Orc Warchief: Strategy City Builder powstaje z myślą o PC. Data premiery gry nie została jeszcze ustalona, ale już teraz ma ona swoją kartę na platformie Steam.

Co sądzicie? Jest potencjał?

Źródło: ThePlayWay

Warto zobaczyć również: