Nowa technologia. Złodzieje już nie ukradną ładowarek do elektryków

Ładowarki EV nie padną już ofiarą złodziei. Nowe kable odporne będą na uszkodzenia, w tym przecięcia. Przy produkcji wykorzystano zaawansowaną technologię, przeplatając stal przez okablowanie.

Złodzieje kradną miedź, ponieważ jest to materiał o dużej wartości rynkowej. Surowiec jest wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu, w tym w produkcji kabli elektrycznych. Takie kradzieże powodują poważne problemy dla firm, które muszą ponosić koszty naprawy i wymiany uszkodzonych kabli. Ponadto, kierowcy pojazdów elektrycznych pozostają bez dostępu do stacji ładowania, co stwarza dodatkowe utrudnienia.

ChargePoint prezentuje nową technolgię ładowarek

W odpowiedzi na te problemy firma ChargePoint wprowadziła nowe kable odporne na przecięcia, aby zminimalizować ryzyko kradzieży i zabezpieczyć ładowarki przed uszkodzeniami. Firma planuje licencjonowanie projektu innym producentom ładowarek, a to wszystko po to, aby ograniczenie kradzieży kabli w całej branży. Ładowarki przeszły rygorystyczne testy pod kątem narzędzi takich jak przecinaki do drutu, przecinaki do śrub i urządzenia zasilane bateryjnie. Testy wykazały, że taka konstrukcja znacznie wydłuża czas i wysiłek potrzebny do zniszczenia kabla.

rozwiń





Zintegrowany system alarmowy

ChargePoint Protect to zintegrowany system alarmowy, który stanowi dodatkową warstwę ochrony przed kradzieżą kabli do ładowania pojazdów elektrycznych. System działa w oparciu o istniejącą technologię ładowarek i jest w stanie wykryć manipulację w czasie rzeczywistym. Po wykryciu próby kradzieży lub uszkodzenia kabli, ChargePoint Protect uruchamia szereg środków alarmowych: migające światła, komunikaty ostrzegawcze na ekranie ładowarki oraz głośne alarmy emitowane przez wbudowane głośniki. Dodatkowo, właściciele stacji ładowania mogą otrzymywać powiadomienia SMS lub e-mail, gdy alarm zostanie aktywowany, co umożliwia im natychmiastową reakcję, np. powiadomienie służb porządkowych.

Z roku na rok coraz więcej właścicieli elektryków pada ofiarą kradzieży, a liczba doniesień dotycząca wandalizmu wzrasta. ChargePoint nie jest jedyną firmą, która wychodzi naprzeciw wyzwaniom i chce zadbać o bezpieczeństwo użytkownika. Bosch zaprezentował nową blokadę akumulatora do rowerów elektrycznych, co pokazuje nacisk branży na ochronę krytycznych komponentów.

źródło: TechSpot