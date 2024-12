Oto połączenie Tesli Y i Xiaomi SU7. Nowy SUV chińskiej marki już w 2025 roku

Xiaomi planuje produkcję drugiego samochodu elektrycznego. Tym razem będzie to SUV o rozmiarach przypominających BMW X5.

Xiaomi SU7 to pierwszy samochód elektryczny tej marki. Już teraz można powiedzieć, że odniósł niemały sukces. Choć w linii nadwozia znajdziemy nawiązania do innych marek, całość wygląda nieźle. Do wyboru mamy kilka wariantów o różnej mocy silnika. Jak przystało na nowoczesny samochód elektryczny, jest też masa nowych technologii. Niebawem portfolio Xiaomi powiększy się - już za rok na rynek powinien trafić SUV.

Prawie 5 m długości i moc prawie 700 KM

Parametry opisujące Xiaomi YU7 robią wrażenie. SUV zapowiadany na przyszły rok ma spore gabaryty:

długość 4,9 m

szerokość 1,9 m

wysokość 1,6 m

masa własna od 2405 kg

Pod względem gabarytów Xiaomi YU7 może przypominać spore SUV-y, jak BMW X5. Pasażerowie siedzący z przodu i tyłu mogą liczyć na więcej, niż wystarczającą ilość miejsca. Zapewni ją rozstaw osi wynoszący 3 m. Układ napędowy powinien być podobny do tego znanego z pierwszego elektryka Xiaomi. Model YU7 dostanie więc napęd na wszystkie koła i łączną moc silników wynoszącą 681 KM (508 kW). Opcji napędu powinno być jednak kilka. Mocniejsze warianty mają rozpędzać się do ponad 250 km/h, co robi wrażenie - to w końcu nie tylko samochód elektryczny, ale też duży SUV.

Szczegóły dotyczące baterii i zasięgu nie zostały jeszcze ujawnione. Xiaomi ma natomiast współpracować z firmą CATL, która dostarczy nowoczesne i wydajne ogniwa.

Xiaomi YU7 to nowy konkurent Tesli Y

Spodziewana cena na rodzimym rynku to 250-350 tys. juanów. W Chinach samochód kosztowałby więc w granicach 34-48 tys. dol., co czyni go konkurentem dla Tesli Y. Nie wiadomo natomiast, kiedy samochody elektryczne Xiaomi mogłyby trafić na inne rynki.

Jedno jest pewne - już teraz władze Xiaomi mogą otwierać szampana. Ich pierwszy samochód elektryczny sprzedał się, jak świeże bułeczki. Od rynkowego debiutu w lutym 2024 roku klienci kupili ponad 100 tys. egzemplarzy. SUV, jako modny i popularny obecnie rodzaj nadwozia, mógłby pozytywnie wpłynąć na sprzedaż. Premiera Xiaomi YU7 została zaplanowana na 2025 rok.