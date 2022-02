Usługi PlayStation Plus i PlayStation One już wkrótce zastąpią zupełnie nowe abonamenty na gry. Co się zmieni i czy właścicielom Game Pass w końcu zbieleje oko?

Już wkrótce PlayStation Plus oraz PlayStation One zastąpi zupełnie nowa usługa. Będzie dostęp w chmurze, a gracze mogą liczyć na przedpremierowe tytuły. Czego jeszcze można się spodziewać po zmianach w ofercie abonamentów od Sony i ile pieniędzy trzeba będzie na to wydać?

Jak będą wyglądać nowe abonamenty PlayStation?

Nowa usługa o kodowej nazwie Spartakus PlayStation Plus ma być dostępna w trzech wariantach:

Essential – przewidywana cena to 10 USD miesięcznie. Działać ma mniej więcej tak jak obecne Play Station Plus. W abonamencie gracz dostaje miesięczny dostęp do wybranych przez Sony tytułów.

Extra – przewidywana cena to 13 USD miesięcznie. Pakiet niższy (Essential) zostanie w nim wzbogacony katalogiem „starszych gier” do pobrania. Przypomina połączenie pakietu obecnego Play Station Plus z katalogiem Play Station One i ma zawierać od 250 do 300 tytułów.

Premium – przewidywana cena to 16 USD miesięcznie. W tym abonamencie pakiet Extra ma być dostępny w chmurze, a jego bibliotekę wzbogacą „klasyczne gry” i ograniczony czasowo dostęp do „próbnych wersji gier”. Czym są klasyki, nie jest pewne, ale próbne mogą oznaczać przedpremierowy dostęp do wyczekiwanych tytułów.

Czy nowe abonamenty dla PlayStation to rzeczywiście Game Pass?

Sony prawdopodonie nazwie swoje abonamenty inaczej niż Microsoft. Zapowiadają się też na droższe, niż wszystkie wersje Game Pass: Mimo to najbardziej rewolucyjna ich wersja Pemium jest bardzo podobna do Game Pass Ultimate. W nim też dostępne są rozgrywki w chmurze oraz rodzaj EA Play, czyli przedpremierowy dostęp do nowości. Czy pakiety Extra i Essential będą przypominać Game Pass na konsole zależy od tego, co ostatecznie będzie dostępne w bibliotece. Abonamentu podobnego do PC Game Pass praktycznie nie ma.

Skąd pochodzą informacje o nowych abonamentach PlayStation?

O usłudze Spartakus PlayStation Plus można było przeczytać już w grudniu zeszłego roku. Tak nazwał ją serwis Bloomberg. Nie podawał jednak wielu szczegółów ani nie zdradzał cen.

Obecna informacja także nie jest potwierdzona przez Sony, ale pochodzi ze źródła słynącego z trafnych przecieków. Rewelacje prezentowane na portalu GeamsBeat przedstawił Jeff Grubb:

Kiedy można spodziewać się premiery nowych abonamentów PlayStation?

Termin premiery nowej usługi nie jest jasny, ale gracze z ekscytacją mogą wypatrywać nadchodzącej wiosny. W artykule na portalu VentureBeat Grubb sugeruje, że nowy program dostępny będzie dla graczy już w marcu. W wypowiedzi na kanale GrubbSnax (odcinek dostępny na portalu GiantBomb) według VGC wyraził się się w następujący sposób:

Prawdopodobnie jest już bardzo blisko do właściwego wydania. Coś wydarzy się najpewniej jeszcze przed końcem tego miesiąca (lutego!, przypis red.), ale nie sądzę, żeby było to publiczne uruchomienie usługi.

Chociaż zmianie mogą ulec szczegóły oferty, takie jak długości abonamentów oraz nazwy pakietów, to przecieki od Jeffa Grubba nader często się sprawdzają. Ostatecznie czy nie jest to tylko jaskółka, a prawdziwa wiosna, fani PlayStation dowiedzą się niebawem.

