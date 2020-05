Kompatybilność wsteczna PlayStation 5 wciąż pozostaje sprawą dość zagadką. Wygląda jednak na to, że Sony znalazło sposób na jej rozbudowanie. I to cudzymi rękami.

Sony chce, aby gry certyfikowane po 13 lipca na PS4 były kompatybilne z PS5

Wedle pojawiających się w sieci informacji (jako pierwszy opublikował je brytyjski Eurogamer), nowe gry na PlayStation 4 będą musiały działać na PlayStation 5. Sony miało zdecydować się na wprowadzenie wymogu, który nie pozostawi deweloperom wyboru i zmusi ich do zadbania o zgodność gry z PlayStation 5.

Ważne jest tutaj jednak określenie mówiące o nowych grach. W tym przypadku rozumiane jest bowiem jako gry, które zostaną wysłane do certyfikacji po 13 lipca. Przechodzące ten proces wcześniej, niezależnie kiedy zadebiutują, nie będą musiały spełniać wymienionego kryterium. Deweloperzy mają wiedzieć o tym już od pewnego czasu, Sony ze swojej strony zapewnia nie tylko odpowiednie instrukcje, ale także indywidualną pomoc w razie problemów.

The Last of Us: Part 2 zadziała na PlayStation 5

Kompatybilność wsteczna Xbox Series X nie budzi większych wątpliwości. W przypadku PlayStation 5 jest to temat bardziej zagadkowy. Początkowo zasugerowano, iż będzie dotyczył tylko 100 najpopularniejszych gier, później Sony uściśliło, iż chodzi o „zdecydowaną większość spośród ponad 4000 tytułów dostępnych na PlayStation 4”. Powyższe informacje dają nadzieję, że ostatecznie będzie więcej.

Dokładny katalog gier z PlayStation 4 działających na PlayStation 5 pojawi się rzecz jasna w późniejszym czasie. Już teraz można jednak mieć pewność co do tego, że pojawi się tam jeden z najbardziej łakomych kąsków. Jak ustalił CNET, na konsoli nowej generacji można będzie bez kłopotu zagrać w The Last of Us: Part 2.

Warto tu wspomnieć, że nieco inaczej będzie wyglądać sytuacja dla graczy pozostających przy starszej konsoli. Jak informowaliśmy, gry na PlayStation 5 spod skrzydeł Sony raczej nie otrzymają wersji na PlayStation 4.

Źródło: Eurogamer

Warto zobaczyć również: