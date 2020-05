Wkrótce pojawią się zapowiedzi gier na PlayStation 5. Jeśli sądzicie, że można będzie cieszyć się nimi także na PlayStation 4 to musicie nieco ostudzić swoje zapędy.

Gry na PlayStation 5 mają być prawdziwie ekskluzywne

A tak właściwie zrobił to już Jim Ryan, CEO Sony Interactive Entertainment. W ostatnim wywiadzie dla gamesindustry.biz wypowiedział się na temat kilku kwestii związanych PlayStation 5, także gier. Dał do zrozumienia, iż nowa konsola zaoferuje nie tylko większą wydajność, ale też dodatkowe elementy zwiększające wrażenia z rozgrywki. Wykorzystujące to gry na PlayStation 4 byłyby czymś zupełnie innym.

„Wierzymy w generacje. Czy jest to kontroler DualSense, czy dźwięk 3D, czy wiele sposobów wykorzystania dysku SSD, myślimy, że nadszedł czas aby dać społeczności PlayStation coś nowego, coś innego. Coś czym tak naprawdę można cieszyć się tylko na PS5.”

Od razu uściślimy, iż mowa tutaj o grach, które będą przygotowywane przez studia podległe Sony. Innym nikt nie będzie narzucał polityki. Dlatego np. Ubisoft wyda Assassin’s Creed Valhalla czy Watch Dogs Legion na obecne generacje i podobnie będą postępować inni. Czy można zatem mówić o jakimkolwiek problemie? Dla posiadaczy PlayStation 4, którzy przez jakiś czas nie będą sięgać po nową konsolę być może tak. Lista ekip podlegających Sony jest bowiem długa i obejmuje chociażby Naughty Dog, Bend Studio, Guerrilla Games, Sucker Punch czy Polyphony Digital.

O tym, co być może przejdzie koło nosa graczom zostającym przy PlayStation 4 przekonamy się, przynajmniej częściowo, 4 czerwca. Na ten dzień zaplanowano bowiem pierwszą prezentację gier na PlayStation 5.

Jaka cena PlayStation 5? Podobno warto będzie wydać każde pieniądze

Plotek dotyczących ceny PlayStation 5 nie brakuje, ale wciąż nikt nie odważy się z pełnym przekonaniem podać konkretnej kwoty. Nie robi zresztą tego również Sony. W tym samym wywiadzie Jim Ryan pokusił się jednak o stwierdzenie, iż to nie cena będzie tu najważniejsza, ale oferowane przez nową konsolę możliwości i jej zaplecze. To bowiem przekłada się na wartość urządzenia.

„Niekoniecznie mam na myśli najniższą cenę. Wartość jest kombinacją wielu rzeczy. W naszym przypadku oznacza to gry, oznacza liczbę gier, jakość gier, to jak głęboko można się w nich zanurzyć, cenę gier... wszystkie te rzeczy oraz sposób, w jaki korzystają z całego zestawu funkcji platformy.”

Wciąż trudno obierać jednoznaczne stanowisko. Wiemy bowiem zdecydowanie mniej niż Jim Ryan. Nieco zmieni się to w momencie, w którym pokazane zostaną gry na nową konsolę. Spodziewacie się po nich „efektu wow”?

Źródło: gamesindustry.biz

