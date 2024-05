Najnowsze zmiany w Google Search to wykorzystanie sztucznej inteligencji generatywnej. Dzięki modelowi Gemini, Google oferuje teraz funkcje, które znacznie ułatwiają i przyspieszają wyszukiwanie informacji w internecie.

Google w swoej wyszukiwarce wprowadziło funkcję "AI Overviews", która automatycznie podsumowuje informacje, odpowiadając na skomplikowane pytania użytkowników. Co więcej, nowa funkcja pozwoli dostosować wyświetlane informacje do potrzeb użytkownika, umożliwiając uproszczenie języka czy dodanie większej ilości szczegółów. AI Overviews jest już dostępne w USA, niebawem zostanie wprowadzone na inne rynki.

Planowanie i organizacja z AI

Wyszukiwarka Google stanie się również narzędziem do planowania – od posiłków po wakacje. Użytkownicy będą mogli na przykład zaplanować trzydniowy jadłospis lub skomponować plan urlopowy, korzystając wyłącznie z wyszukiwarki. Dodatkowo, Google pracuje nad funkcją, która pozwoli organizować wyniki wyszukiwania w tematyczne kategorie, co ułatwi znalezienie inspiracji czy nowych pomysłów.

Wizualne wyszukiwanie i przyszłe innowacje

Google nie ogranicza się tylko do tekstów. Dzięki rozwojowi rozumienia wideo, użytkownicy będą mogli wyszukiwać informacje, zadając pytania na podstawie filmów. To otwiera nowe perspektywy dla wyszukiwania wizualnego i interakcji z cyfrowym światem. Wprowadzenie tych nowości zaplanowane jest na najbliższą przyszłość w ramach platformy Search Labs.

A co, jeśli ktoś lubił po staremu? Google wprowadza filtr „Web” w wyszukiwarce

W odpowiedzi na nowe wyzwania ery AI, Google wprowadza zmiany w swojej wyszukiwarce, umożliwiając użytkownikom filtrowanie wyników tylko do klasycznych tekstowych linków. Nowa funkcja, znana jako filtr „Web”, została ogłoszona podczas konferencji programistycznej Google I/O.

rozwiń

Filtr „Web” pozwala na łatwe odnajdywanie tradycyjnych, tekstowych linków, znanych jako „klasyczne niebieskie linki”, które były dotychczas często pomijane na rzecz bardziej zaawansowanych funkcji wyszukiwania Google, takich jak panele informacyjne czy eksperymenty z AI. Google wprowadziło tę zmianę po otrzymaniu sygnałów od użytkowników, którzy w pewnych sytuacjach - jak na przykład poszukiwanie dłuższych tekstów czy korzystanie z urządzeń z ograniczonym dostępem do internetu - wolą mieć możliwość wyboru wyświetlania wyłącznie linków tekstowych.

Co to oznacza dla przyszłości wyszukiwania?

Zmiana ta może wywołać debatę wśród specjalistów SEO, którzy dotąd skupiali się na optymalizacji swoich linków do wyświetlania na pierwszej stronie wyników Google. To nowe podejście sugeruje, że przyszłość wyszukiwania może nie polegać już tylko na przekierowywaniu do stron internetowych, ale także na dostarczaniu odpowiedzi w innych formatach treści, w tym odpowiedzi AI z podanymi źródłami dla zainteresowanych dalszym zgłębianiem tematu. Jak te zmiany wpłyną na branże zależne od ruchu internetowego i kliknięć, czas pokaże.

źródło: Google Blog, Tech Crunch