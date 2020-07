Intel Core i5-10400F reprezentuje średni segment procesorów Comet Lake-S pod gniazdo LGA 1200. Czy ma szansę w starciu z modelem Ryzen 5 3600, a więc jednym z najpopularniejszych modeli z oferty konkurencji.

marketplace Ocena benchmark.pl









4,2/5 Plusy - stosunkowo dobra wydajność w grach,; - w programach znacznie wydajniejszy od odpowiedników z serii Core 9000,; - niski pobór mocy,; - niskie temperatury. Minusy - w programach słabszy od modelu Ryzen 5 3600,; - brak możliwości podkręcania,; - brak zintegrowanej grafiki,; - wymaga zakupu nowej płyty głównej pod LGA 1200...,; - ...a do wykorzystania szybszych pamięci RAM musi być to drogi model Z490,;

Zdążyliśmy odetchnąć po premierze procesorów Intel Core 10. generacji "Comet Lake-S" - w naszym teście sprawdziliśmy dwa modele z wyższej i średniej półki: 10-rdzeniowy Core i9-10900K i 6-rdzeniowy Core i5-10600K. Układy nie wprowadzają rewolucji, ale mogą stanowić ciekawą propozycję dla bezkompromisowych graczy.

Problem jednak w tym, że nie każdy może sobie pozwolić na zakup jednostki za 2500 zł czy nawet 1500 zł (umówmy się, dla niektórych to nadal bardzo dużo pieniędzy). W związku z tym postanowiliśmy sprawdzić także tańszą konstrukcję - nasz wybór padł na model Core i5-10400F, który kosztuje około 800 zł.

W tym artykule znajdziesz:

Dlaczego Core i5-10400F? Odpowiedź jest bardzo prosta - to następca modelu Core i5-9400F, który swego czasu cieszył się sporą popularnością wśród graczy z mniej zasobnym portfelem. W nowej jednostce udostępniono jednak 2-krotnie więcej wątków, a przy tym zachowano tę samą sugerowaną cenę, więc teoretycznie powinniśmy otrzymać dużo lepszą propozycję. Zobaczmy czy nowy układ powtórzy sukces poprzednika.

Intel Core i5-10400F - specyfikacja procesora



Do naszej redakcji dotarł procesor Core i5-10400F w wersji inżynieryjnej

Core i5-10400F to najsłabszy przedstawiciel nowych „i-piątek” - jednostka została wyposażona w 6 rdzeni i 12 wątków (dodano więc obsługę HT, której w poprzedniej generacji nie było). Bazowe taktowanie wynosi 2,9 GHz, a w trybie Turbo Boost może ono wzrosnąć maksymalnie do 4,3 GHz (przy obciążeniu wszystkich rdzeni zegar wynosi 4,0 GHz).

Producent zastosował także 12 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu oraz dwukanałowy kontroler pamięci DDR4 – niestety nadal z natywnym wsparciem tylko dla wolnych modułów 2666 MHz (taktowanie pamięci można podnieść, ale tylko na drogich płytach głównych Z490).



Core i5-10400F wymaga nowej płyty głównej z gniazdem LGA 1200

W odróżnieniu od modelu Core i5-10400 (bez dopisku F), procesor został pozbawiony zintegrowanej grafiki – konieczne jest zatem połączenie go z samodzielną kartą graficzną. Dla graczy nie powinno być to jednak dużą stratą, bo i tak zwykle nie korzystają oni z „integry”.



Core i5-10400F przy obciążeniu wszystkich rdzeni przyspiesza do 4,0 GHz

Core i5-10400F ma zablokowany mnożnik, więc oficjalnie nie można go podkręcić (w praktyce można go przyspieszyć za pomocą funkcji zmiany limitów mocy typu ASRock BFB). Układ charakteryzuje się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W, więc nie powinien być wymagający dla chłodzenia.

Jak jest w praktyce? Nie mieliśmy dostępu do referencyjnego chłodzenia, ale z coolerem SilentiumPC Fortis 3 układ rozgrzewał się maksymalnie do około 60-65 stopni Celsjusza. Warto dodać, że testy przeprowadziliśmy na próbce inżynieryjnej (stepping G0) z gorszymi właściwościami termicznymi (z pastą termoprzewodzącą pod odpromiennikiem ciepła).

Intel Core i5-10400F vs AMD Ryzen 5 3600

Głównym konkurentem Core i5-10400F jest model AMD Ryzen 5 3600. Poniżej znajdziecie porównanie parametrów procesorów Core i5-9400F, Core i5-10400F, Core i5-10400 i Ryzen 5 3600.

Model Intel Core i5

9400F Intel Core i5

10400F Intel Core i5

10400 AMD Ryzen 5

3600 Generacja Coffee Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Comet Lake-S

Skylake / 14 nm Matisse

Zen 2 / 7 nm Rdzenie/wątki 6/6 6/12 6/12 6/12 Taktowanie 2,9 GHz 2,9 GHz 2,9 GHz 3,6 GHz Maksymalne taktowanie Boost 4,1 GHz 4,3 GHz 4,3 GHz 4,2 GHz Pamięć L2 6x 256 KB 6x 256 KB 6x 256 KB 6x 512 KB Pamięć L3 9 MB 12 MB 12 MB 32 MB Kontroler pamięci DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-2666

(2-kanałowy) DDR4-3200

(2-kanałowy) Układ graficzny - - UHD 630

(350 - 1100 MHz) - Linie PCIe 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 16x PCIe 3.0 24x PCIe 4.0 Odblokowany mnożnik NIE NIE NIE TAK TDP 65 W 65 W 65 W 65 W Cena 700 zł 800 zł 870 zł 800 zł

"Suche dane" przemawiają za modelem konkurencji - Ryzen 5 3600 wyróżnia się obsługą szybszych pamięci RAM, kontrolerem PCI-Express 4.0, a do tego może być podkręcony (a warto dodać, że w nowych rewizjach potencjał jest całkiem wysoki). Jak to się przełoży na testy?

Platforma testowa

Procesor przetestowaliśmy następującej platformie:

Testowany procesor - Core i5-10400F to najsłabszy przedstawiciel modeli Core i5 z generacji Comet Lake-S. Układ dysponuje 6 rdzeniami/12 wątkami o taktowaniu 2,9/4,3 GHz. Wersja F została pozbawiona zintegrowanej grafiki.

marketplace

Do chłodzenia jednostki wykorzystaliśmy cooler SilentiumPC Fortis 3. To propozycja ze średniego segmentu, która jest często wybierane przy niedrogich procesorach.

marketplace

Testy przeprowadziliśmy na płycie głównej ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi (BIOS 0607). Konstrukcja zalicza się do lepszych modeli z chipsetem Z490, więc nie ograniczała potencjału procesora.

marketplace

W platformie testowej zamontowaliśmy dwukanałowy zestaw pamięci Patriot Viper 4 Blackout 3200 MHz CL16. Na potrzeby testu ich taktowanie zostało obniżone do nominalnej częstotliwością kontrolera pamięci - 2666 MHz.

marketplace

Za dysk systemowy posłużył nośnik Patriot Viper VPN100 512 GB - to szybki model pod M.2 PCIe 3.0 x4, który wyróżnia się radiatorem wspomagającym odprowadzanie ciepła.

marketplace

Platforma działała pod obsługą systemu Windows 10 Home 64-bit (1909). Do płyty doinstalowaliśmy sterowniki dla chipsetu Intel Chipset Software Installation Utility V10.1.18295.8201 i Intel Management Engine Interface V1952.14.0.1470, a dla karty graficznej sterowniki Nvidia GeForce Game Ready Driver 445.87 WHQL.

Testy wydajności: renderowanie

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 5197 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 4878 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 3985 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 3983 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 3931 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 3823 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 3725 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 3723 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 3605 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 3591 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 3213 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 3009 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 2683 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 2622 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 2577 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 2369

Cinebench R20 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 524 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 514 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 514 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 513 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 511 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 509 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 505 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 505 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 504 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz* 502 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 501 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz* 488 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 483 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 479 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 451 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 431

Blender – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[czas] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 702 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 714 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 910 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 916 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 941 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 981 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 994 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 1007 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 1023 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 1109 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 1127 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 1266 AMD Ryzen 3 3100 (4C/8T) @ 4,5 GHz 1364 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 1435 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 1436 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 1588

Core i5-10400K pokonuje stare modele Core i5 (i to nawet po podkręceniu), ale do konkurencyjnego modelu Ryzen 5 3600 jeszcze mu trochę brakuje. Różnica powiększa się po podkręceniu Ryzena.

Testy wydajności: kompresja i szyfrowanie

7zip 19.00 - kompresja/dekompresja (ocena)

[MIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 81335 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 79887 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 64105 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 61614 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 60418 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 59931 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 57616 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 54812 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 53982 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 52021 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 50346 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 44760 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 43694 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 43555 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 39477 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 36805

VeraCrypt 1.23 Hotfix2 - AES (mean)

[GB/s] więcej = lepiej

AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 11,6 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 11,6 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 11,3 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 11,2 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 10,7 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10,6 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 10,6 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 10,6 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 9,8 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 9,8 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 9,1 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 8,5 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 8,3 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 7,5 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 6,5 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 6

Kolejne dwa testy pokazują, że 6 rdzeni/12 wątków Core i5-10400F potrafi dogonić 8 rdzeni/8 wątków Core i7-9700K. Konkurent AMD nadal okazał się lepszy (zwłaszcza w teście kompresji, gdzie różnica przy standardowych zegarach wynosi aż 19%).

Testy wydajności: renderowanie i konwersja wideo

DaVinci Resolve 16 (beta) - renderowanie wideo 4K

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 127 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 127 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 149 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 156 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 159 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 163 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 167 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 169 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 177 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 180 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 190 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 218 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 223 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 228 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 245 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 263

HandBrake - konwersja wideo 4K (H.265)

[s] mniej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 258 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 270 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 303 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 310 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 324 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 326 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 336 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 337 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 348 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 359 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 388 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 392 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 430 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 453 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 468 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 483

Testowany model plasuje się między 6-rdzeniowym/6-wątkowym Core i5-9600K a 8-rdzeniowym/8-wątkowym Core i7-9700K. Do modelu Ryzen 5 3600 jeszcze jednak mu sporo brakuje.

Testy wydajności: 3DMark Time Spy i Fire Strike

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 9239 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9070 Intel Core i9-9900K (8C/16) 8970 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 8851 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 8844 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 8826 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 8800 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 8797 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 8784 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 8761 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 8713 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 8715 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 8478 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 8324 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 8224 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 8175 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 8089

3DMark – Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 10193 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 9996 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 8310 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 8138 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 7891 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 7685 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 7649 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 7444 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 7292 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 7238 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 7013 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 6389 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 5833 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 5349 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 5418 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 5209

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 23292 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 23232 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 22931 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 22679 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 22469 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 22421 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 22329 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 21955 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 21546 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 21339 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 21312 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 21139 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 21063 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 20418 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 19921 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 19273

3DMark – Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik testu procesora

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 25322 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 24835 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 21990 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 21377 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 20466 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 20132 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 19941 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 19805 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 19227 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 18680 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 17933 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 15562 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 15551 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 14991 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 13763 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 12547

W benchmarku 3DMark ogólne wyniki są bardzo zbliżone, ale warto zwrócić uwagę na składową procesora - w starszym teście FireStrike Core i5-10400F przegrywa z Ryzen 5 3600, ale w nowszym Time Spy jest od niego nieco lepszy (model AMD wygrywa jednak po przetaktowaniu).

Testy wydajności: Gry (Full HD)

Far Cry 5 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 131

109 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 130

105 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 128

105 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 127

103 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 126

103 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 121

95 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 120

92 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 119

91 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 118

93 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 118

92 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 117

90 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 117

90 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 116

89 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 115

90 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 114

88 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 113

86

Wiedźmin 3 - 1920 x 1080 Uber (DirectX 11)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 149

133 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 146

130 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 141

118 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 137

121 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 136

121 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 136

121 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 136

118 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 136

112 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 134

118 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 134

118 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 133

117 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 131

112 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 129

113 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 128

113 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 128

108 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 121

105

Total War: Warhammer II - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 79

55 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 76

53 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 76

52 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 75

52 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 74

51 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 74

51 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 73

51 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 72

49 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 72

49 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 70

48 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 69

46

Hitman 2 - 1920 x 1080 Ultra (DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 110

97 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 109

97 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 106

98 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 106

98 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 104

95 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 104

95 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 104

90 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 104

95 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 103

94 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 99

90 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 98

89

Counter Strike: Global Offensive - 1920 x 1080 Wysokie (DirectX 9)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 453

105 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 453

102 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 450

108 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 452

112 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 449

108 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 448

107 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 448

107 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 448

105 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 438

110 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 434

110 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 418

111

Core i5-10400F w grach wypada... średnio. O ile w Far Cry 5, Wiedźminie 3 i Hitmanie 2 nowy Intel nieznacznie pokonuje model AMD, tak w Warhammer II i Counter Strike jest od niego słabszy. Widać, że zastosowanie wolnego kontrolera pamięci RAM mocno ogranicza osiągi CPU.

Testy - pobór energii

Spoczynek

[W] mniej = lepiej

Intel Core i7-9700K (8C/8T) 41 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 46 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 46 Intel Core i5-9400F (6C/6T) 46 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 48 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 51 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 54 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 56 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 60 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 63 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 63 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 65 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 64 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 67 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 82 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 89

Aplikacja wielowątkowa

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 99 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 117 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 131 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 132 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 132 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 139 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 150 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 150 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 161 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 171 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 178 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 181 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 181 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 200 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 220 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 235

Gra 3D

[W] mniej = lepiej

Intel Core i5-9400F (6C/6T) 287 Intel Core i5-10400F (6C/12T) 301 Intel Core i5-9600K (6C/6T) 302 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) @ 4,4 GHz 316 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) 308 AMD Ryzen 3 3300X (4C/8T) 313 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) @ 4,2 GHz 322 Intel Core i5-10600K (6C/12T) 326 AMD Ryzen 5 3600X (6C/12T) 327 Intel Core i5-9600K (6C/6T) @ 5,0 GHz 335 AMD Ryzen 5 3600 (6C/12T) @ 4,4 GHz 337 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 343 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) @ 4,3 GHz 350 Intel Core i7-9700K (8C/8T) 354 Intel Core i5-10600K (6C/12T) @ 5,0 GHz 362 Intel Core i7-9700K (8C/8T) @ 5,0 GHz 377

Pobór mocy to jeden z głównych atutów Core i5-10400F - jednostka pobiera tutaj nieco mniej energii niż konkurencyjny Ryzen 5 3600.

Tani, dobry Intel?

Nowe procesory Intela nie wprowadzają rewolucji, ale są sporym krokiem w ewolucji starej architektury. Producent zwiększył liczbę rdzeni/wątków, co poprawiło atrakcyjność poszczególnych segmentów – najlepszym tego przykładem jest Core i5-10400F, który zalicza się do najbardziej opłacalnych jednostek 10. generacji. Problem jednak w tym, że konkurencja też przygotowała mocną ofertę.

Core i5-10400F to najsłabszy przedstawiciel nowych „i-piątek” - do dyspozycji oddano 6 rdzeni i 12 wątków, więc tyle co jeszcze do niedawna oferowały modele z wyższego segmentu Core i7. Procesor nie może być podkręcony (przynajmniej oficjalnie), a do tego jest ograniczony wolnym kontrolerem pamięci – specyfikacja nadal obejmuje natywne wsparcie dla modułów DDR4-2666.

Jak to się przekłada na wydajność? 10400F w typowo procesorowych zastosowaniach oferuje dużo lepsze wyniki od 6-rdzeniowych/6-wątkowych modeli z poprzedniej generacji, ale do konkurencyjnego Ryzena 5 3600 jeszcze mu sporo brakuje. Sytuacja nieco lepiej wygląda w grach, gdzie nowa „i-piątka” w niektórych tytułach potrafi lekko wyprzedzić model AMD (różnica ta zaciera się po przetaktowaniu Ryzena).

Core i5-10400F został pozbawiony zintegrowanej grafiki – osoby składające komputer do grania nie powinny odczuć różnicy, bo i tak będą korzystać z samodzielnej karty graficznej, ale pozwoli im to zaoszczędzić nieco gotówki (model ten obecnie kosztuje około 850 złotych). Nie trzeba też kupować wypasionej płyty głównej – w zupełności wystarczy średniej klasy model z chipsetem B460 za 500-600 złotych.

Czy jest to propozycja godna polecenia? Jeżeli zależy Wam tylko na graniu i nie macie zamiaru podkręcać, na pewno jest to ciekawa alternatywa dla Ryzena 5 3600. Procesor jest bardziej opłacalny od zwykłego modelu Core i5-10400 i nie trzeba go łączyć z drogą płytą główną – w zupełności wystarczy tutaj średniej klasy model z chipsetem B460 za 500 - 600 złotych.

Prawda jest taka, że Core i5-10400F mógłby być jeszcze lepszy gdyby nie niezrozumiała polityka producenta – Intel wymusza zakup nowej płyty głównej z gniazdem LGA 1200 i ogranicza użycie szybszych pamięci (a te mogłyby znacznie poprawić osiągi w grach!). Nie wspominamy już o blokadzie podkręcania, co poniekąd starają się ominąć producenci płyt głównych. Liczymy, że „niebiescy” w końcu przejrzą na oczy, bo przez takie podejście mocno tracą na tle konkurencji.

Intel Core i5-10400F - ocena:

stosunkowo dobra wydajność w grach

w programach znacznie wydajniejszy od odpowiedników z serii Core 9000

niski pobór mocy

niskie temperatury

w programach słabszy od modelu Ryzen 5 3600

brak możliwości podkręcania

brak zintegrowanej grafiki

wymaga zakupu nowej płyty głównej pod LGA 1200...

...a do wykorzystania szybszych pamięci RAM musi być to drogi model Z490

84%4,2/5

Zobacz również: