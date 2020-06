W końcu się doczekaliśmy! Firma AMD oficjalnie zaprezentowała procesory Ryzen 3000 XT, które… nie wprowadzają rewolucji. To odświeżone konstrukcje, które raczej nie powinny być dla Was zaskoczeniem.

Premiera procesorów AMD Ryzen 3000 XT. Niestety, bez rewolucji

Jeżeli liczyliście na rewolucję, to niestety musicie obejść się smakiem. Procesory AMD Ryzen 3000 XT to właściwie odświeżone modele Ryzen 3000 - nadal mamy do czynienia z mikroarchitekturą Zen 2 i 7-nanometrowym procesem technologicznym.

Co się zmieniło? Producent chwali się, że udało mu się zoptymalizować proces technologiczny, co pozwoliło uzyskać wyższe taktowania (tym samym potwierdzają się nasze spostrzeżenia z testu starej i nowej wersji modelu Ryzen 5 3600).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 Pamięć L3 Układ graficzny TDP Cena Ryzen 9 3950X 16/32 3,5/4,7 GHz 16x 512 KB 64 MB - 105 W $749 Ryzen 9 3900XT 12/24 3,8/4,7 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W $499 Ryzen 9 3900X 12/24 3,8/4,6 GHz 12x 512 KB 64 MB - 105 W $499 Ryzen 7 3800XT 8/16 3,9/4,7 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W $399 Ryzen 7 3800X 8/16 3,9/4,5 GHz 8x 512 KB 32 MB - 105 W $399 Ryzen 7 3700X 8/16 3,6/4,4 GHz 8x 512 KB 32 MB - 65 W $329 Ryzen 5 3600XT 6/12 3,8/4,7 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W $329 Ryzen 5 3600X 6/12 3,8/4,4 GHz 6x 512 KB 32 MB - 95 W $249 Ryzen 5 3600 6/12 3,6/4,2 GHz 6x 512 KB 32 MB - 65 W $199 Ryzen 3 3300X 4/8 3,8/4,3 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $120 Ryzen 3 3100 4/8 3,6/3,9 GHz 4x 512 KB 16 MB - 65 W $99

W ofercie producenta pojawiły się trzy nowe modele: Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT i Ryzen 5 3600 XT. Producent lekko podniósł ich taktowanie w trybie Boost (plotki o zwiększeniu bazowego taktowania okazały się nieprawdziwe). Co ważne, obyło się to bez wzrostu współczynnika TDP.

Ryzen 3000 XT – wzrost wydajności ma być symboliczny

Według AMD, nowe procesory mają oferować lepsze osiągi od poprzedników, ale różnicę odczujemy głównie w jednowątkowych zastosowaniach.

Nie powinniśmy oczekiwać potężnego wzrostu wydajności - Ryzen 9 3900 XT podobno przyspieszy „aż” o 4% względem modelu Ryzen 3900X (wynik w teście Cinebench R20 1n wzrósł z 528 do 546 punktów).

Warto jednak zauważyć, że dwa wydajniejsze modele zostały pozbawione coolera (producent wychodzi z założenia, że potencjalni klienci i tak dokupią do nich niereferencyjne chłodzenie).

Procesory Ryzen 3000 XT – ceny i dostępność

Procesory Ryzen 3000 XT mają trafić do sprzedaży 7 lipca, a więc dokładnie rok po premierze zwykłych modeli Ryzen 3000. Dobra informacja jest taka, że będą one dostępne w premierowych cenach zwykłych modeli.

Czy nowe modele odniosą sukces? Prawdę mówiąc mamy tutaj poważne wątpliwości. Zwykłe modele zdążyły potanieć od czasu premiery, więc dla większości klientów będą bardziej opłacalnym wyborem. Z drugiej strony w grach są one słabsze od nowych modeli Intela, więc wydanie przyspieszonych wersji może pozwoli nadrobić różnicę. Jak będzie w praktyce? Przekonamy się po testach!

Źródło: AMD

