Termin najbliższej premiery nowych produktów Apple jest już niemal pewny. Nowe modele iPadów serii Air oraz Pro, a także kolejna generacja MacBooków Aiir mają pojawić się pod koniec marca.

Nowe produkty Apple już w marcu

Takie informacje przekazał Mark Gurman, znany z trafnych analiz dotyczących produktów marki Apple redaktor serwisu Bloomberg. Co więcej, twierdzi on, że produkcja wymienionych wyżej urządzeń już trwa. Mowa o dwóch modelach iPadów Air, dwóch modelach iPadów Pro oraz 13-calowym MacBooku Air.

O ile plotki o nowych tabletach pojawiają się już od dłuższego czasu, a ostatnio udostępniono nawet rendery, które rzekomo przedstawiają większego iPada Air, to o MacBooku Air z układem M3 nie było jeszcze głośno. Zacznijmy zatem od tego ostatniego.

MacBook Air z układem M3

Gurman twierdzi, że zarówno 13-calowe, jak i 15-calowe modele MacBooków Air zostaną zaktualizowane w tym samym czasie.

Największą zmianą będzie wyposażenie tych maszyn w układ Apple Silicon M3, który od swojego poprzednika wyróżnia się między innymi sprzętową akceleracją ray tracingu oraz nieco większą wydajnością. Kolejną, nieco mniej istotną nowością ma być wsparcie dla technologii Wi-Fi 6E. Poza tym, analitycy nie oczekują większych zmian.

Przypomnijmy, że dostępny obecnie w sprzedaży 13-calowy MacBooka Air z M2 zadebiutował w lipcu 2022 roku, a 15-calowy model zaprezentowany został w trakcie ubiegłorocznej konferencji WWDC.

iPad Air

Największą nowością w przypadku iPadów Air ma być debiut dwóch modeli, które różnić się będą wielkością ekranu. Obok znanego już tabletu z przekątną 10,9 cala, ma pojawić się większy model, którego ekran ma rozmiar 12,9 cala. Do głównych usprawnień zaliczyć będzie można między innymi układ M2, Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3.

iPad Pro

Najdroższe tablety marki Apple mają zyskać ekrany typu OLED. Pozwoli to zyskać lepszą jakość wyświetlanego obrazu oraz obniżyć minimalną częstotliwość odświeżania ekranu z 24 Hz do 10 lub nawet 1 Hz, co pozytywnie wpłynie na czas pracy na baterii.

Inne prawdopodobne nowości to układ M3, bezprzewodowe ładowanie MagSafe oraz przednia kamera umieszczona na dłuższym boku (w orientacji poziomej).

Zła wiadomość jest taka, że zmiana typu wyświetlacza przełoży się na spory wzrost cen tych urządzeń, za które już teraz trzeba dość słono zapłacić.

Źródło: Power On – Mark Gurman