Jakiś czas temu w sieci pojawiły się plotki na temat planów Apple dotyczących premiery iPada Air z ekranem, którego przekątna ma długość wynosząca 12,9 cala. Niedawno pojawiły się rendery, które prezentują, jak może wyglądać nowy tablet Apple.

iPad Air 2024

Przypomnijmy, że poprzedni rok był pierwszym, w którym od 2010 roku nie pojawił się żaden nowy model iPada. Nieco lepiej ma być w tym roku. Według dotychczasowych doniesień w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy na rynku ma pojawić się aż siedem nowych iPadów:

iPad 11. generacji (10,9 cala, czip A15 Bionic),

iPad mini 7. generacji (8,3 cala, czip A16 Bionic),

iPad Air 6. generacji (10,9 cala, czip M2),

większy iPad Air 1. generacji (12,9 cala, czip M2),

iPad Pro 7. generacji (11,1 cala, czip M3),

iPad Pro 7. generacji (13 cali, czip M3).

Rendery opublikowano na łamach serwisu 91Mobiles. Można tam także przeczytać, że nowy iPad wyposażony będzie między innymi w czip Apple M2, a jego premiera odbędzie się wiosną, co zgodne jest z wcześniejszymi doniesieniami na ten temat.

Nowy, większy iPad Air ma być bardzo podobny do bieżącej i poprzedniej generacji tych tabletów, które obecnie dostępne są na rynku. Różnicą, która rzuca się w oczy jest przeprojektowana tylna kamera. Umieszczona została ona na wyspie w kształcie pigułki, podobnie jak w przypadku iPhone'a X i iPhone'a XS.

Nowy iPad Air skierowany będzie do osób, które chcą mieć duży tablet, ale nie potrzebują zaawansowanych funkcji, którymi dysponuje iPad Pro, czyli na przykład ProMotion (adaptacyjna częstotliwość odświeżania ekranu) czy skanem LiDAR.

iPady Air dołączą zatem do MacBooków Air i standardowych iPhone’ów, które także mają swoje bardziej zaawansowane technologicznie odpowiedniki w postaci modeli serii Pro.

Nowe plotki o tegorocznych iPadach

Kolejne doniesienia na temat tegorocznych modeli tabletów marki Apple ujawnił w swoim newsletterze Mark Gurman, redaktor serwisu Bloomberg. Poza dwoma modelami iPadów Air, pojawić mają się także tablety serii Pro, a ich premiera ma odbyć się w marcu lub w kwietniu.

Poza drugim, większym rozmiarem i zastosowaniem czipa Apple M2, nowością w serii Air ma być także wsparcie dla Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3.

W iPadach Pro po raz pierwszy zastosowane zostać mają ekrany OLED. Nadal dostępne będą dwa modele w tych samych rozmiar, ale ze względu na zastosowanie nowego typu wyświetlaczy ich cena ma znacznie wzrosnąć.

Poza wyższą jasnością maksymalną i wyższym współczynnikiem kontrastu, korzyścią związaną z przejściem na technologię OLED będzie także możliwość zastosowania niższej minimalnej częstotliwości odświeżania, na przykład do 10 Hz. Obecnie parametr ten w przypadku iPadów z ProMotion wynosi 24 Hz. Pozwoli to na niższe zużycie energii, co wydłuży czas pracy na jednym ładowaniu baterii.

Poza tym, modele Pro otrzymają między innymi układ Apple M3 bezprzewodowe ładowanie MagSafe.

Źródło: 91Mobiles, Bloomberg

