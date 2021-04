Bierzesz pod uwagę zakup nowego samochodu Renault lub Dacia? Dobrze się zastanów jeśli zdarza Ci się mocniej docisnąć pedał gazu, a także jeśli nie jesteś zwolennikiem odgórnie narzucanych ograniczeń.

Nowe Renault i Dacia z prędkością maksymalną 180 km/h

Niemal równo rok temu pojawiło się sporo dyskusji związanych z decyzją podjętą przez Volvo. Przypomnijmy, iż chodziło o wprowadzenie ograniczenia prędkości maksymalnej do 180 km/h we wszystkich nowych samochodach tej marki. Okazuje się, że przychylnym okiem patrzą na to także inni producenci, a przynajmniej Renault.

Luca de Meo, a więc dyrektor generalny grupy Renault ogłosił, iż francuski producent pójdzie identyczną drogą. Nowe samochody Renault oraz Dacia (własność koncernu Renault) z silnikami benzynowymi oraz diesla pozwolą na osiągniecie prędkości maksymalnej 180 km/h, nawet jeśli w teorii silnik będzie stać na więcej. Brakuje jedynie terminu, w których zmiany mają wejść w życie. Nie jest też jasne, czy z wytycznych zostaną zwolnione sportowe modele Alpine.

Elektryczne Renault wyciągnie tylko 160 km/h

Argumenty nie są zaskakujące, mieliśmy zresztą do czynienia z nimi przy okazji ogłoszenia Volvo. Chodzi o bezpieczeństwo. Luca de Meo, argumentuje, iż nadmierna prędkość stanowi ponad jedną trzecią przyczyn śmiertelnych wypadków drogowych w Europie. Inna sprawa, że niewiele jest dróg, gdzie przepisy prawa pozwalają rozpędzić się ponad 180 km/h.

Jednak mało? To bardziej nie spodobają Ci się zapowiedzi dotyczące planowanych pojazdów elektrycznych tej marki. W ich przypadku zdecydowano o jeszcze większym ograniczeniu - do 160 km/h.

Trudno nie przypuszczać, że podobne decyzje będą podejmować kolejni producenci. Jak się na to zapatrujecie?

Źródło: lepoint.fr

