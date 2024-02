Firma Panasonic wprowadza na rynek dwie nowe flagowe propozycje w swojej ofercie telewizorów OLED na rok 2024. Jest to model Z95A, dostępny w rozmiarach 65” i 55”, oraz Z93A, który będzie oferowany w rozmiarze 77”.

Nowe telewizory Panasonic wyposażone w wbudowaną platformę Fire TV, oferują użytkownikom spersonalizowany ekran główny, który integruje różne usługi streamingowe, aplikacje, kanały na żywo, a także dostosowane do ich preferencji rekomendacje.

Immersja to ich dewiza

Modele Z95A i Z93A, jako flagowe produkty Panasonic, zapewniają najwyższą jakość obrazu i dźwięku. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu zupełnie nowego układu scalonego i jaśniejszego panelu. Dolby Vision IQTM Precision, technologia zapewniająca doskonałe ulepszenia obrazu i jasności, dodatkowo podnosi jakość prezentowanych treści.

Natomiast dźwięk przestrzenny 3D, dostarczany przez system 360 Soundscape Pro, starannie dostrojony przez firmę Technics, gwarantuje immersyjne doznania dźwiękowe, tak ważne w trakcie rozrywki czy grania. Kiedy mówimy o grach, szybkość i reaktywność są niezwykle ważne. Właśnie dlatego nowe flagowe telewizory OLED od Panasonic są jednymi z pierwszych na świecie, które oferują odświeżanie z częstotliwością 144 Hz.

Panasonic Fire TV: inteligencja bije z ekranu

Ich unikalną cechą jest zdolność do agregacji treści nie tylko z tradycyjnych usług telewizji nadawczej, ale również z serwisów streamingowych. Ta strategia, skupiająca się na dostarczaniu treści, jest możliwa dzięki wbudowanej platformie Fire TV. Dzięki temu widzowie mogą cieszyć się uproszczonym doświadczeniem odkrywania i konsumpcji treści.

Integracja z Fire TV zapewnia użytkownikom dostęp do szerokiej gamy najpopularniejszych aplikacji i usług streamingowych. Telewizory OLED Z95A i Z93A pełnią także rolę nie tylko urządzeń rozrywkowych, ale także centrów zarządzania inteligentnym domem. Są w pełni kompatybilne z urządzeniami obsługiwanymi przez Alexę, posiadają inteligentny panel sterowania domem, umożliwiający użytkownikom monitorowanie i kontrolowanie swojego połączonego ekosystemu domowego w sposób bezproblemowy.

Dodatkowo, są one kompatybilne z Apple Home i AirPlay, co oznacza, że użytkownicy mogą kontrolować swój telewizor za pomocą Siri i łatwo przesyłać filmy, muzykę, gry i zdjęcia bezpośrednio ze swojego iPhone'a, iPada lub Maca.

Jedną z nowości, które wprowadza Panasonic, jest obsługa głosowa na odległość z Alexą. Dzięki temu, po raz pierwszy na inteligentnym telewizorze Panasonic, możesz używać swojego głosu, aby łatwo uruchamiać aplikacje, odtwarzać muzykę, wyszukiwać tytuły, kontrolować swój inteligentny dom i wiele więcej - wszystko to z dowolnego miejsca w salonie, bez konieczności sięgania po pilot.

Walorów jest więcej

Kiedy telewizory Z95A i Z93A nie są używane do oglądania treści, przekształcają się w dynamiczne wyświetlacze. Fire TV Ambient Experience zamienia największy ekran w Twoim domu w piękny, zawsze inteligentny wyświetlacz. Może on zamienić telewizor w domową galerię, wyświetlać osobiste zdjęcia i pokazywać informacje, takie jak kalendarze i przypomnienia za pomocą dostosowanych widżetów Alexy.

Panasonic zintegrował wiele najlepszych funkcji z własnego systemu operacyjnego, takich jak Penta Tuner do zaawansowanego odbioru telewizyjnego. Oprócz sygnału satelitarnego, kablowego i antenowego, Penta Tuner obsługuje odbiór za pośrednictwem Internetu (IPTV) i sieci domowej (TV> IP), co oznacza, że telewizory mogą być umieszczone niezależnie od gniazdka antenowego, a programy mogą być oglądane w każdym pomieszczeniu bez konieczności dodatkowego podłączania telewizora.

Zarówno Z95A, jak i Z93A są wyposażone w pełny pilot zdalny, zawierający unikalny przycisk "MyApp" firmy Panasonic, który można zaprogramować do bezpośredniego uruchamiania ulubionej aplikacji, kanału, a nawet ulubionego polecenia głosowego.

Aplikacja operatora HbbTV umożliwia dostęp do treści na żywo i na żądanie bez konieczności korzystania z dodatkowego sprzętu czy kart inteligentnych. Funkcje takie jak nagrywanie USB i cofanie do tyłu podczas oglądania na żywo zapewniają wygodne oglądanie, a wykrywanie automatyczne tunera i zaawansowany edytor kanałów dostarczają łatwe doświadczenie konfiguracji.

Co w środku?

Nowe modele telewizorów OLED, Z95A i Z93A są wynikiem połączenia innowacyjnego układu scalonego, jasnego panelu oraz procesora HCX Pro AI MK II. Wszystko to, w połączeniu z panelem Master OLED Ultimate (lub Master OLED Pro Cinema1 w przypadku modelu Z93A), tworzy produkt, który jest kwintesencją precyzyjnej technologii Panasonic.

Telewizor Z95A od Panasonic wykorzystuje moduł Master OLED Ultimate2, który został wyposażony w zaawansowany układ mikrosoczewek oraz wielowarstwową konfigurację zarządzania ciepłem, opracowaną przez inżynierów Panasonic.

Nowy procesor HCX Pro AI MK II, który jest zastosowany we wszystkich modelach Z95A i Z93A, napędza nowy silnik 4K Remaster. Dzięki temu, obraz w streamingu jest jeszcze bardziej klarowny. Procesor ten łączy sztuczną inteligencję i modele matematyczne, co pozwala na uzyskanie wyraźnych, naturalnych obrazów oraz doskonałe redukowanie zakłóceń w strumieniowaniu. Dodatkowo, gradacja została poprawiona w celu redukcji efektu "bandingu".

Stworzony do grania

Nowe telewizory OLED obsługują również tryb True Game. Jest to predefiniowany obraz specjalnie dostosowany do poprawy dokładności kolorów, w tym optymalnych ustawień białego balansu i skali szarości. Wynikiem jest doświadczenie gry, które ściśle współgra z wizją deweloperów gier, oferując graczom kinowe i autentyczne wrażenia wizualne.

Oprócz ulepszeń wizualnych, telewizory te posiadają także specjalne tryby dźwiękowe dla gier RPG i FPS . Tryb RPG tworzy przestrzeń dźwiękową 3D z klarownymi dialogami, istotnymi dla immersyjnej opowieści i strategicznej rozgrywki. Z kolei tryb FPS jest precyzyjnie dostrojony do podkreślenia kluczowych dźwiękowych wskazówek, takich jak kroki, co zapewnia taktyczną przewagę w grach strzelanek.

Dodatkowo, regulacja obrazu HDR z wyłączonym mapowaniem tonów to kolejna godna uwagi funkcja. Pozwala ona na doskonałe dostosowanie gier w technologii HDR bezpośrednio w źródle, a nie na poziomie telewizora. Zapewnia to wysokie poziomy jasności i szczegółową widoczność bez nadmiernego rozjaśniania punktów kulminacyjnych.

Wszystkie ustawienia gier są łatwo dostępne z zaktualizowanego "Game Control Board" na ekranie, co zapewnia panel ustawień gier umożliwiający szybki dostęp do wszystkich ustawień. Możesz także umieścić go na dostosowalnym przycisku "My App" na pilocie zdalnym, aby szybko się do nich dostać.

Źródło: Panasonic