Microsoft ogłosił kolejne 11 gier, które trafi w tym miesiącu do katalogu Xbox Game Pass. W niektóre z pozycji można już grać, na niektóre trzeba będzie jeszcze kilka dni poczekać.

Xbox Game Pass to nie lada gratka dla każdego gracza. Po pierwsze to możliwość dostępu do wielu gier w dniu ich premiery, a tych można spodziewać się dosyć często. Po drugie to oczywiście dodatkowe zniżki dla członków oraz ciekawe oferty na wyłączność.

Październikowe nowości

Microsoft ogłosił kolejne gry, które dołączą do biblioteki Xbox Game Pass. Można wśród nich znaleźć kilka ciekawych produkcji, które z pewnością mają swoich wiernych fanów. Warto między innymi wspomnieć o grze Outriders, prosto z naszego rodzimego studia People Can Fly. To strzelanka z elementami RPG, w nieco mrocznym klimacie science fiction. Zdania na jej temat są podzielone, ale teraz przynajmniej gracze, którzy jeszcze nie mieli styczności z tą grą, będą mogli ją swobodnie przetestować.

Strategiczne umysły z pewnością ucieszą się na Age of Empires IV, natomiast ci, którzy chcą się odprężyć podczas wirtualnej bijatyki, będą mogli wypróbować Dragon Ball FighterZ.

Na co zarezerwować sobie czas w październiku?

Poniżej przygotowaliśmy dla was listę tytułów z podziałem na dni, w których zostaną dodane do katalogu Xbox Game Pass:

Już dostępne:

Into the Pit (Cloud, Console, PC),

Outriders (PC).

21.10:

Dragon Ball FighterZ (Cloud, Console),

Echo Generation (Cloud, Console, PC),

Everspace 2 (Game Preview) (PC).

28.10:

Age of Empires IV (PC),

Alan Wake’s American Nightmare (Console, PC),

Backbone (Console),

Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console, PC),

Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console, PC),

The Forgotten City (Cloud, Console, PC).

Z pewnością obok większości z tych gier nie sposób przejść obojętnie, jednak dla niektórych wymienione tytuły mogą okazać się niewystarczające, bo oczywiście nie wszystkie są wielkimi hitami. Tak czy inaczej kilka wieczorów można sobie spokojnie zarezerwować.

Podoba wam się lista Game Pass’owych nowości? W którą z nich na pewno zagracie?

Źródło xbox.com