Xbox Game Pass od dawna zbiera świetne opinie, nic się w najbliższym czasie nie zmieni. No chyba, że jeszcze na lepsze, bo do usługi nadciągają kolejne ciekawe gry.

Kolejne gry Bethesdy już w Xbox Game Pass

Katalog gier dostępnych w ramach abonamentu Xbox Game Pass zmienia się systematycznie. Po przejęciu ZeniMax Media przez Microsoft szybko trafiło do niego 20 tytułów powstałych pod skrzydłami Bethesdy. Na tym jednak nie koniec, bo właśnie pojawiły się kolejne. Znów jest ich całkiem sporo, bo 10.

I tym razem nie mówimy o anonimowych propozycjach, są to Arx Fatalis, Fallout, Fallout 2, Fallout: Tactics, Fallout 3, Dishonored: Death of the Outsider, The Evil Within 2, Wolfenstein II: The New Colossus, RAGE oraz DOOM (2016).

Świetne gry na premierę w Xbox Game Pass

To jednak nie wszystko. Jednocześnie Microsoft pochwalił się tytułami gier, które będą dostępne w Xbox Game Pass już od dnia swojej premiery. Trzeba przyznać, że ma czym, ponieważ możemy znaleźć tu naprawdę świetnie zapowiadające się pozycje. W tym roku mają być to między innymi Halo Infinite, Forza Horizon 5, Scorn czy Age of Empires IV.

Gry na premierę w Xbox Game Pass w tym roku:

Dungeons and Dragons: Dark Alliance (PC, chmura, konsole)

The Ascent (PC, chmura, konsole)

Twelve Minutes (PC, chmura, konsole)

Psychonauts 2 (PC, chmura, konsole)

Aragami 2 (PC, chmura, konsole)

Sable (PC, chmura, konsole)

Scorn (PC, chmura, konsole)

The Anacrusis (PC, chmura, konsole)

Back 4 Blood (PC, chmura, konsole)

Age of Empires IV (PC)

Forza Horizon 5 (PC, chmura, konsole)

Shredders (chmura, konsole)

Halo Infinite (PC, chmura, konsole)

Hello Neighbor 2 (PC, chmura, konsole)

The Gunk (PC, chmura, konsole)

Również w przyszłym roku będzie ciekawie. Trudno bowiem zaprzeczać, że A Plague Tale: Requiem, Atomic Heart czy S.T.A.L.K.E.R. 2 mają wielkie szanse na podbicie serc milionów graczy. A również te gry będzie można ogrywać w ramach abonamentu Xbox Game Pass. Nie tylko te zresztą, bo lista jest dłuższa, a w kolejnych miesiącach być może jeszcze się rozrośnie.

Gry na premierę w Xbox Game Pass w przyszłym roku:

A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Redfall

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

Eiyuden Chronicle Rising

Contraband

Party Animals

Replaced

Slime Rancher 2

Somerville

S.T.A.L.K.E.R. 2

Starfield

Outer Worlds 2

Źródło: xbox