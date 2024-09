Co wiemy o nowej grze z serii Battlefield? Do sieci trafiły interesujące informacje na temat kolejnej odsłony. Wynika z nich, że Electronic Arts w rzeczywistości chce wrócić do korzeni serii, nie zapominając przy tym o nowych rozwiązaniach.

O nowej grze z serii Battlefield mówi się od dłuższego czasu. Vince Zampella z Respawn Entertainment potwierdził niedawno w rozmowie z IGN, że kolejna odsłona jest konsekwentnie rozwijana. Będzie to projekt zrealizowany w duchu klasycznych odsłon, takich Battlefield 3 lub Battlefield 4, ze współczesnym polem walki.

Nowy Battlefield: co planuje EA?

Wspomniana rozmowa to źródło ciekawych doniesień. Vince Zampella zasugerował, że tryb z bitwami dla 128 graczy z Battlefield 2042 nie jest idealny i najwyraźniej twórcy chcą znaleźć sposób, by lepiej zbalansować sieciowe potyczki w nadchodzącej odsłonie. Padła przy tym odważna deklaracja: powrócą klasy.

Do interesujących informacji dotarł również ceniony w branży Tom Henderson, który na łamach Insider Gaming publikuje garść szczegółów. Twierdzi on, że akcja nowego Battlefielda będzie miała miejsce między 2027 r. a 2030 r., zaś kampania “będzie skupiona na ogromnej prywatnej armii walczącej z NATO”. Akcja gry będzie osadzona w różnych miejscach: wskazano USA oraz Gibraltar.

Jeśli chodzi o tryb sieciowy, to w dniu premiery podobno otrzymamy 45 różnych broni oraz około 10 map. Zespół odpowiedzialny za rozwój projektu rozważa teraz oficjalną nazwę gry. Czy będzie to Battlefield 7? Tego nie wiemy.

Battlefield Warzone?

To nie wszystko. W ocenie dziennikarza tajemniczy nowy projekt, o którym wspomniał Vince Zampella, to w uproszczeniu battlefieldowy odpowiednik Call of Duty: Warzone – darmowa gra battle royale, która ma być powiązana z płatną wersją gry.

Oficjalnej daty premiery nowego Battlefielda jeszcze nie znamy, jednak branża sugeruje, że może to być 2025 r.

Źródło: Insider Gaming, zdjęcie otwarcia: Steam, Battlefield 2042