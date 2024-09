Nie tylko efektowne gry, ale też efektowne prezentacje LBE. Najnowsze gogle VR i AR mają świetne parametry. Oto HTC VIVE Focus Vision XR.

Marka HTC jest jednym z liderów na rynku gogli VR. Najnowszy model VIVE Focus Vision XR jest niezwykle zaawansowanym sprzętem. To gogle do mieszanej rzeczywistości, czyli obsługuje VR i AR. Co jeszcze warto o nich wiedzieć i jaka jest cena w Polsce?

Premiera gogli VIVE Focus Vision

Przede wszystkim, gogle VIVE Focus Vision pozwalają zarówno wejść w świat wirtualnej rzeczywistości, jak i wyświetlać elementy rozszerzonej rzeczywistości. Mogą do tego działać samodzielnie, a także po podłączeniu do komputera PC. W opcji PCVR możemy skorzystać ze znacznie większych możliwości sprzętowych wydajnego komputera, na przykład w celu włączenia wymagającej gry.

Najnowsze gogle mają funkcję śledzenia ruchów gałek oka. Dzięki temu są one pokazywane na naszym awatarze, który wygląda przez to znacznie bardziej realistycznie. Gogle wyposażono w dwie kamery z matrycą 16 MP, co pozwala wyświetlać stereoskopowy obraz (Mixed Reality). Dodatkowo VIVE Focus Vision mają czujnik głębi, a nawet podczerwień wykrywającą ruchy rąk nawet w gorszym oświetleniu.

Rozdzielczość wyświetlacza to aż 5K (połączona, dla obu oczu). Pole widzenia wynosi 120 stopni, a częstotliwość odświeżania to 90 Hz. Po podłączeniu do komputera wzrasta do 120 Hz, jeśli nasz PC na to pozwoli.

Ile kosztują gogle VIVE Focus Vision XR i do czego można ich użyć?

Jeszcze przed premierą gogli VIVE Focus Vision XR poznaliśmy ich cenę. W Polsce sprzęt kosztuje 5299 zł. Cena została zamrożona na czas przed premierą (do 17 października 2024 r.).. Zamawiając sprzęt w tym czasie, dostajemy za darmo zestaw VIVE Wired Streaming Kit (do połączenia gogli z komputerem przy pomocy portu DisplayPort).

Nowy sprzęt oparto na platformie VIVE Focus 3, co powinno zapewnić dobrą wydajność. Producent wyposażył gogle w dodatkowy system chłodzenia, przez co nawet przy dłuższym korzystaniu wydajność nie powinna spadać. Gogle sprawdzą się zarówno w grach (także tych uruchamianych na komputerze PC), jak i w bardziej profesjonalnych zadaniach. Mogą służyć do prowadzenia szkoleń lub wyświetlania efektownych prezentacji. Szczególnie ciekawe mogą być te ostatnie. LBE, czyli Location-Based Experiences pozwala na odbycie wirtualnego spaceru w jakimś miejscu. W ten sposób można zaprezentować projekt aranżacji wnętrza domu, czy wystroju biura, restauracji, hotelu. To oczywiście tylko część możliwości, jakie dają te zaawansowane gogle.