Nowy iPhone SE wygląda identycznie jak poprzednik, niewiele różni się również pod względem wnętrza. Apple wydaje się jednak zadowolone, bo nie zapomniało podnieść cen.

Ile kosztuje nowy iPhone SE?

Przed premierą pojawiało się sporo doniesień, tak naprawdę jedyną niewiadomą pozostawały ceny. Niektórzy optymistycznie zakładali, że będzie nieco taniej niż w przypadku poprzedniego modelu z tej serii. Niby mało prawdopodobne, ale z uwagi na bardzo nieliczne korekty faktycznie można było żywić podobne nadzieje. Nic z tego.

Dzisiejszego popołudnia wystartowała przedsprzedaż nowego iPhone'a SE, wysyłka rozpocznie się za tydzień, wtedy też można będzie mówić o regularnej sprzedaży. Do wyboru przygotowano trzy wersje kolorystyczne (północ, księżycowa poświata i PRODUCT RED), a także trzy warianty różniące się zasobami pamięci wewnętrznej. Ile kosztują? Niby to tzw. tani iPhone, ale zapłacić trzeba sporo. No i co nie bez znaczenia, stówkę więcej niż w przypadku poprzednika.

iPhone SE 64 GB - 2299 złotych

iPhone SE 128 GB - 2549 złotych

iPhone SE 256 GB - 3049 złotych

iPhone SE 2022 vs iPhone SE 2020. Czym się różnią?

iPhone SE 2022 to tak naprawdę dwie nowości - procesor A15 Bionic zamiast A13 Bionic oraz dodany moduł do obsługi sieci 5G. To faktycznie istotne korekty, aczkolwiek można zastanawiać się, czy tak mocny procesor będzie tu w pełni wykorzystany.

Między bajki trzeba natomiast włożyć inne deklaracje Apple. Trudno uwierzyć w zapowiadany „skok wydajności baterii”, nawet jeśli coś zmieni się na lepsze to nieznacznie, bo z pojemności nieco ponad 1800 mAh trudno wycisnąć cuda. Oczywiście cały czas należy liczyć się z ładowaniem o mocy zaledwie 20W (i brakiem ładowarki w zestawie). Stwierdzenie, iż zastosowano tu „mistrzowski aparat” to już wyższa szkoła reklamy. Sprzętowo nic się nie zmieniło, a usprawnienia będą wynikać wyłącznie z możliwości procesora A15 Bionic i obejmą głównie Deep Fusion oraz style fotograficzne. Wow.

I chociaż można pochwalić Apple za, jak deklaruje, zastosowanie trwalszego szkła, jednocześnie nie sposób nie odnieść się do całej konstrukcji. To wciąż ten sam szkielet co w poprzedniku, a zarazem ponowne odgrzanie obudowy znanej jeszcze z iPhone'a 8. Tego, który debiutował w 2017 roku.

Komu polecić nowego iPhone'a SE?

Teoretycznie grono odbiorców nie wydaje się odbiegać od tego, w jakie celował poprzednik. iPhone SE 2022 to mały i lekki telefon (ma wymiary 138.4 x 67.3 x 7.3 mm), mimo archaicznego designu i bardzo szerokich ramek wokół ekranu. W końcu ten mierzy tu tylko 4,7 cala. Niestety to tylko IPS LCD o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli i odświeżaniu 60 Hz. Dwa lata temu można było przymknąć oko na więcej niż teraz.

Być może wygląd nie przeszkadza tutaj przyzwyczajonym do iPhone'a SE 2020. Tyle tylko, że za ewentualną przesiadką na nową generację przemawia przede wszystkim 5G, bo procesor A13 Bionic nadal daje sobie radę. Reszta zmian ładnie wygląda głównie w oficjalnych opisach.

Jak podoba Wam się nowy-stary smartfon od Apple?

Źródło: Apple