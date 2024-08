Jak co roku gigant z Cupertino będzie organizował swoją jesienną konferencję. Na Apple Event 2024 będziemy mogli zobaczyć m.in. nową wersję Maca Mini. Ich miniaturowy komputer ma być pod pewnymi względami rewolucją, której ta seria nie widziała od lat. O co konkretnie chodzi?

Według wiarygodnego informatora z serwisu Bloomberg (Marka Gurmana), nowy Mac Mini będzie „najmniejszym komputerem stacjonarnym firmy”. Cóż to enigmatyczne stwierdzenie oznacza? Otóż najprawdopodobniej nowy Mac Mini będzie mniej więcej o połowę mniejszy od obecnego modelu. Sprzęt ma być tak kompaktowy, że „zbliży się do rozmiaru dekodera Apple TV”. Biorąc pod uwagę, że aktualny komputer ma wymiary 197 x 197 x 35,8 mm, a jabłkowa przystawka do telewizora posiada gabaryty 93 x 93 x 31 mm, to możemy założyć, iż długość i szerokość nowego Mac Mini będzie oscylować w okolicy 10-12 cm.

Porównanie Apple TV 4K i Maca Mini (M1)

Według kolejnych ustaleń, grubość urządzenia powinna być większa niż w poprzedniku. Wynika to z faktu, iż Mac Mini musi pomieścić odpowiednią ilość złącz wejścia/wyjścia. Jeżeli chodzi o to, to ponoć Apple testowało już modele z co najmniej trzema portami USB-C z tyłu obudowy (obok gniazda zasilającego) i pełnoprawnym złączem HDMI. A jak ma się prezentować wnętrze tego małego komputera?

Nowy Mac Mini (2024) ma otrzymać najnowsze SoC od Apple, czyli jednostkę M4. Jednocześnie procesor będzie dostępny w dwóch wersjach – standardowej i Pro. Mocniejsza wersja będzie mogła być sparowana z większą ilością pamięci RAM (która od wielu lat jest lutowana na PCB płyty głównej). Osoby zaangażowane w rozwój nowego Maca mini stwierdzają, że w ogólnym rozrachunku będziemy mieć do czynienia z iPadem Pro (z systemem MacOS) w małym pudełku.

Historia urządzeń Mac Mini

Aktualna generacja Maca mini zaczyna się od 3499 zł i chociaż nowy model prawdopodobnie będzie tańszy w produkcji, to nie jest jasne, czy będzie kosztował mniej, niż obecna wersja. A jakie są Wasze przemyślenia na ten temat? Zapraszamy do udzielania się w sekcji komentarzy

