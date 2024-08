Deadpool szaleje w kinach, a Robert Downey Jr. wraca do MCU! Na Comic Conie pokazano trailer nowego sezonu Władcy Pierścieni od Amazona, Apple traci klientów w Chinach, a Apple Intelligence nie działa w Europie. Czas na 37. odcinek SięKlika!

Owacje na stojąco. Robert Downey Jr. oficjalnie powraca w nowych "Avengers"

Robert Downey Jr. pojawi się w nowych Avengersach, ale nie jako Iron Man, a jako Victor von Doom. Marvel ujawnił to i owo podczas zakończonego niedawno Comic Conu, kiedy to Downey Jr. wskoczył na scenę, zdjął maskę, a ludzie oszaleli z ekscytacji.

Spoglądam na przyszłość MCU z optymizmem, po tych nowych nowościach, zmianach i zapowiedziach nowego rozdania.

Najdroższy serial w historii powraca. Jeszcze więcej akcji, mroku i bitew na epickim zwiastunie

Pokazano na Comic Con zwiastun serialowego Władcy Pierścieni. A jeszcze konkretniej, drugiego sezonu Pierścieni Władzy. W zwiastunie mamy bitwy, Saurona, Gandalfa, bitwy, pierścienie, elfy, bitwy, Galadrielę, prawie Hobbitów i więcej bitew.

Literalnie zero emocji. Tam się dzieje tyle, że nic po tym zwiastunie nie wiadomo, poza tym, że scenarzyści mają kompletnie wywalone na materiał źródłowy.

Przycina ci Cyberpunk 2077? Sprawdź nowy sposób od AMD

Nowe sterowniki graficzne AMD, Adrenalin Edition wprowadzają obsługę technologii AMD Fluid Motion Frames 2. Czyli, że co? Czyli, że poprawiają płynność animacji w grach. Chodzi w tym wszystkim o to, że ta nowa technologia generuje bonusowe klatki, które poprawiają animację. Klasyka, lepiej, jak jest więcej.

Technologia AFMF 2 obsługiwana jest przez karty graficzne AMD Radeon z serii RX 6000 i RX 7000 oraz zintegrowane układy w nowszych procesorach AMD Ryzen.

Apple Intelligence już u pierwszych użytkowników. Ale nie dla psa kiełbasa

Ruszyły publiczne testy systemu iOS 18.1 z pakietem funkcji Apple Intelligence. Fajnie? No sam nie wiem, bo może i ruszyły, ale nie w Europie, a tym samym nie w Polsce.

Dlaczego sztuczna inteligencja od Apple nie działa w Europie? Apple mówi, że winna jest zła Unia. Unia, że winne jest Apple.

Musk udostępnia deepfake, łamiąc zasady X

Elon Musk udostępnił na swoim portalu o X deepfake`owe wideo z Kamalą Harris w roli głównej. Na wideo wiceprezydentka USA wygaduje jakieś głupoty, a sam fakt jego publikacji zasadniczo łamie zasady serwisu dotyczące syntetycznych i zmanipulowanych mediów. Ale to Musk to wrzucił, więc nie pojawił się pod tym materiałem nawet jeden, nawet pół komentarza od innych internautów, który nadałby kontekst i pokazał wprost, że to fake.

Wielka zmiana na rynku VOD. Dwa znane serwisy łączą ofertę

SkyShowtime i Prime Video łączą siły. I łączą się. Od sierpnia zasoby tego pierwszego SkyShowtime będzie można oglądać na tym drugim, czyli Prime Video. Ale, ale, spokojnie - nie za darmo. Za dostęp do treści SkyShowtime na Prime Video trzeba będzie zapłacić 25 złotych miesięcznie.

Chińczycy zaczynają gardzić iPhone’ami. Tak źle nie było od lat

Chińczycy zaczynają gardzić iPhone’ami. Firma analityczna Canalys zerknęła sobie, co tam się sprzedawało w Państwie Środka od kwietnia do czerwca bieżącego roku i okazało się, że sprzedawały się rodzime marki, a nie iPhone`y.

Co ciekawe, łącznie w porównaniu do danych z tych samych miesięcy z roku 2023 w Chinach sprzedało się w tym roku, między tym kwietniem a czerwcem aż 10% smartfonów więcej. Nie były to jednak telefony Apple.

No dobra, to co się sprzedaje? W co hajs wkładają Chińczycy? Stawka prezentuje się tak o:

vivo

OPPO

Honor

Huawei

Xiaomi

Apple.

Mój Prąd 6.0. Ekspert proponuje zmiany w programie

We wrześniu wystartuje program Mój Prąd 6.0. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce, aby Polacy chętniej inwestowali w magazyny energii i to właśnie one mają być warunkiem otrzymania dofinansowania instalacji fotowoltaicznych założonych i przyłączonych do sieci po 1 sierpnia 2024 roku.

Na temat programu wypowiedział się ekspert, Kamil Sankowski, członek zarządu Polenergia Fotowoltaika, który uznał, że złym pomysłem jest dzielenie programu Mój Prąd na kolejne edycje, ograniczone budżetem lub ramami czasowymi, bo to ma sprawiać, że o otrzymaniu dotacji często decyduje czas, a to ma sprawiać, że inwestorzy działają pod presją czasu, co sprawia, że wybierane są gorsze firmy, oferujące gorszą jakość montażu niż te lepsze firmy, oferujące lepszą jakość montażu.

Myszka jak Netflix. Szalony pomysł Logitecha

Hanneke Faber - dyrektor generalna Logitech, rozkminia temat myszki na abonament. Myszki na całe życie, którą będzie można aktualizować i w ogóle.

No ja nie mam pytań. Abonament za aktualizację soft. To co, oni DPI podbiją softem? Sensor zaktualizują? Pocztą wyślą nowe przyciski, jak się zepsują?

Nie wiem. No kumam innowacje, ten pęd do rozwoju, ale mam wrażenie, że to jednak średnio trafiony pomysł.

