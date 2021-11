Komputery Mac z układami Apple Silicon to rewolucyjne urządzenia. Niedawno pojawił się nowy MacBook Pro, ale w ostatnim czasie publikowane są doniesienia na temat przeprojektowanego MacBooka Air. Jaki będzie nowy MacBook Air? Zapraszamy na podsumowanie doniesień.

Cena nowego MacBooka Pro znacznie wzrosła w porównaniu do jego poprzedniej generacji. Najtańszy model kosztuje obecnie nieco ponad 10 tysięcy złotych. Nie wiadomo jaka będzie cena nowego MacBooka Air, ale jeśli Apple zdecyduje się na wykorzystanie wyświetlacza z podświetleniem mini-LED to może ona znacznie wzrosnąć. Wydaje się jednak, że firma nie zdecyduje się na wprowadzenie do oferty dwóch tak drogich komputerów, ponieważ mogłoby to oznaczać zmniejszenie liczby potencjalnych klientów.

Krótka historia MacBooka Air

Pierwsza generacja MacBooków Air została zaprezentowana przez Steve’a Jobsa podczas konferencji MacWorld w 2008 roku. Był to ówcześnie najcieńszy przenośny komputer na świecie. Jego grubość wynosiła 1,9 centymetra, a długość przekątnej ekranu wynosiła 13,3 cala.

MacBook Air 1. generacji. Źródło: en.wikipedia.org/wiki/MacBook_Air

Druga generacji pojawiła się w 2010 roku. Obudowa tego komputera zwężała się od miejsca, w którym znajdują się zawiasy pokrywy ekranu w stronę touchpada. W najwyższym miejscu grubość wynosiła 1,7 centymetra, a w najniższym zaledwie 3 milimetry. Komputer dostępny był w dwóch wariantach - z ekranem o przekątnej 11,6 oraz 13,3 cala.

MacBook Air 2. generacji. Źródło: en.wikipedia.org/wiki/MacBook_Air

Trzecia generacja dostępna jest w sprzedaży do dzisiaj. Zaprezentowana została w 2018 roku. W porównaniu do poprzedniego modelu, komputer wyposażono w ekran typu Retina, a ramki wokół ekranu są węższe. Grubość komputera to 4 milimetry w najniższym punkcie oraz 1,6 centymetra w najwyższym punkcie.

MacBook Air 3. generacji. Źródło: en.wikipedia.org/wiki/MacBook_Air

Jaki będzie nowy MacBook Air?

Według dotychczasowych doniesień, nowe MacBooki Air nie będą już posiadać zwężanej obudowy, a szkoda, bo to jedna z najbardziej charakterystycznych cech tych komputerów. Kształt obudowy podobny będzie do tej, którą wykorzystano w pierwszej generacji. Będzie to już kolejny raz, gdy firma wróci do przeszłości, tak jak stało się to w przypadku laptopów serii Pro.

Nowy komputer ma być jednak cieńszy i lżejszy od bieżącej generacji, a firma wykorzysta elementy z nowych MacBooków Pro oraz nowych iMaców. Air wyglądem przypominać ma właśnie nowe iMaki. Ramki wokół ekranu będą w kolorze złamanej bieli, a obudowa dostępna będzie w kilku wariantach kolorystycznych. Jednoznacznie wskazywać będzie to na przeznaczenie tego komputera. Będzie to urządzenie przede wszystkim do konsumpcji treści, rozrywki, a nie profesjonalnych prac, tak jak MacBook Pro.

Nowe iMaki. Źródło: www.apple.com/imac-24/specs

Analitycy twierdzą, że komputer wyposażony będzie w wyświetlacz z podświetleniem mini-LED, podobny do tego, który wykorzystywany jest między innymi w 12,9 calowym iPadzie Pro i nowym MacBooku Pro. Możliwe też, że posiadać będzie notch, za którym ukryta będzie kamera internetowa. Ma ona mieć taką samą rozdzielczość jak kamera wykorzystana w nowych MacBookach Pro, czyli 1080p. W obecnych modelach rozdzielczość ta wynosi 720p.

Zmiany nie będzie w przypadku portów. MacBook Air nadal posiadać będzie tylko gniazda USB-C/Thunderbolt. Póki co nie znana jest ich liczba, ale prawdopodobnie będą dwa lub cztery. Inne rodzaje portów, na przykład HDMI czy czytnik kart SD zarezerwowane zostały dla modeli serii Pro.

Co ciekawe, firma zastosować ma nowy układ Apple Silicon o nazwie M2, który nie będzie charakteryzować się aż tak dużą wydajnością jak M1 Pro czy M1 Max. Mówi się, że M2 wyposażony będzie w 8-rdzeniowy CPU oraz dwa warianty GPU - z 9 lub 10 rdzeniami. M2 ma być nieco szybszy od M1.

Tak może wyglądać nowy MacBook Air:

Źródło: rendersbyian.com/macbook-air-prosser

Nowy MacBook Air - kiedy premiera?

Nowy MacBook Air ma zostać wprowadzony na rynek w drugim lub trzecim kwartale 2022 roku, ale bardziej prawdopodobny jest okres powakacyjny.

Czy warto czekać na nowego MacBooka Air?

Obecnie dostępne modele MacBooków Air z układem M1 to komputery, które zdecydowanie warte są swojej ceny. Wydajność układu M1 jest na tyle duża, że zadowoli nawet bardziej wymagających użytkowników.

Istnieje ryzyko, że zastosowanie wyświetlacza z podświetleniem mini-LED w nowych MacBookach Air wpłynie na wzrost ich ceny. Co więcej, układ M2 ma być tylko nieco bardziej wydajny od M1, a premiera komputera ma odbyć się dopiero w trzecim kwartale przyszłego roku.

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej informacje można stwierdzić, że obecnie nie warto czekać na nowego MacBooka Air. Śmiało kupić można model z układem M1.

Źródło: www.macrumors.com/guide/2022-macbook-air/