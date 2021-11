Firma Apple zaprezentowała niedawno nowe modele MacBooków Pro. Jak to zwykle bywa z nowymi urządzeniami tej marki, krótko po premierze pojawiają się informacje o problemach, z którymi borykają się ich właściciele. Tym razem dotyczą one odtwarzania filmów HDR w serwisie YouTube.

Użytkownicy nowych MacBooków Pro z układami M1 Pro lub M1 Max mają poważny problem, który pojawia się przy okazji odtwarzania filmów HDR w serwisie YouTube na przeglądarce Safari lub Chrome. Skutkiem jest pojawienie się komunikatu kernel Panic, który oznacza problem z jądrem systemu operacyjnego, z którym ten system nie potrafi sobie poradzić. Komputer się zawiesza, a dalsza praca nie jest możliwa. Jedynym rozwiązaniem jest restart.

Informacje na ten temat pojawiły się między innymi na forum serwisu MacRumors. Błąd pojawia się na przykład przy okazji przewijania komentarzy pod filmami nagranymi w technologii HDR. Występuje także po wyłączeniu trybu pełnoekranowego w trakcie oglądania takich filmów.

Problem pojawia się na MacBookach z zainstalowanym systemem macOS Monterey 12.0.1 i dotyczy przede wszystkim komputerów wyposażonych w 16 GB pamięci RAM, ale dotyczy także tych, których pojemność pamięci operacyjnej wynosi 32 oraz 64 GB.

Błąd udało się odtworzyć także redaktorom serwisu MacRumors. Póki co nie wiadomo czy jest to problem sprzętowy czy programowy. Być może zostanie on rozwiązany wraz z udostępnieniem systemu ‌macOS Monterey‌ 12.1.

