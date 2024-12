Nowa funkcja w PlayStation 5. Fani pierwszego PSX będą wniebowzięci

Konsole do gier

Miłośnicy starszych generacji konsol do gier Sony docenią nową funkcję w PlayStation 5.

Sony obchodzi właśnie 30-lecie swojej hitowej konsoli PlayStation. W związku z tym w najnowszej odsłonie (PlayStation 5) pojawiły się nowe funkcje. Małe zmiany spowodują, że miłośnikom starszych konsol japońskiej marki zakręci się łezka w oku.

Nowość w PlayStation 5 na 30-lecie konsoli

Posiadacze konsoli PlayStation 5 mogą teraz wybrać jeden z nowych motywów. Sony przygotowało je z okazji 30-lecia premiery pierwszej konsoli (PS1/PSX). Motywy zmieniają nieco wygląd menu, inny może być też ekran powitalny. Nawiązują do starszych generacji konsoli:

Sony PlayStation (PSX)

Sony PlayStation 2

Sony PlayStation 3

Sony PlayStation 4

Z okazji okrągłego jubileuszu pojawił się też zupełnie nowy, dedykowany tej okazji motyw.

Już w momencie uruchomienia PlayStation 5 powita nas kultowy już, znany z pierwszej konsoli, dźwięk. Kto słyszał go w 1995 roku, miał do czynienia z naprawdę rewolucyjnym i nowoczesnym - jak na tamte czasy - sprzętem do gier. Dziś charakterystyczna melodyjka może wywołać przyjemne wspomnienia. Podczas uruchamiania na ekranie zobaczymy też klasyczne logo “Sony Computer Entertainment”.

Jakie zmiany w nowym motywie na PlayStation 5?

Zmiany, choć są miłym akcentem, należy uznać za kosmetyczne. Motywy zmieniają elementy menu - belkę menu podręcznego, ikonkę pokazującą godzinę oraz belkę na ekranie głównym (na górze).

Nowe motywy pojawiają się po aktualizacji oprogramowania. Japończycy już teraz informują jednak, że nowości będą dostępne tylko przez pewien czas. Kto wie, być może w przyszłości pojawi się opcja personalizacji wyglądu menu w konsoli PlayStation 5 i wybór motywów.