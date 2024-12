To będzie mocny początek roku. Smartfonowa ofensywa Nothing

Nothing w 2022 roku przebojem wdarł się na rynek. Uwagę klientów zwróciły innowacyjny projekt smartfonów i interesujące kampanie reklamowe. Teraz wydaje się, że producent szykuje prawdziwą ofensywę modelową.

W trwającej dwa i pół roku historii marki Nothing pojawiły się zaledwie trzy modele smartfonów. Każdy z nich ma jednak naprawdę wiele zalet i przez wiele osób są to urządzenia uznawane za najlepsze smartfony w swojej cenie. Cieszy nas więc zapowiedź, że w najbliższych miesiącach zobaczymy aż trzy nowości tego producenta.

Łatwo polubić markę Nothing

Kto pamięta jeszcze pierwsze smartfony OnePlus? Marka charakteryzowała się niestandardowym podejściem do projektowania i reklamowania swoich smartfonów. Były właśnie takie, jakich chcieliby używać klienci. Z czasem modele chińskiego producenta stały się jednak dość zwyczajne, nie oferując też tak dobrego stosunku jakości do ceny. Dwa lata temu na rynku pojawiła się natomiast inna marka z podobnymi założeniami. Firma Nothing została założona przez Carla Pei, odpowiadającego wcześniej również za powstanie OnePlusa. Mamy więc powtórkę z rozrywki, z równie udanym rezultatem.

Pierwszy smartfon - Nothing Phone (1) - pojawił się w połowie 2022 roku. Zachwycił wyglądem, przede wszystkim obecnością podświetlanej i przezroczystej obudowy. Ma bardzo dobrą specyfikację, a dopracowane oprogramowanie do dziś gwarantuje płynną pracę. Z czasem poznaliśmy (prawie) flagowy model Nothing Phone (2), wciąż w bardzo atrakcyjnej cenie. Ostatnie modele to Nothing Phone (2a) i Nothing Phone (2a) Plus, które możemy uznać za nieco odświeżoną wersję pierwszego modelu marki. Niedawno pojawił się też bardzo chwalony, niedrogi model submarki Nothing - CMF Phone (1) z łatwo wymienną obudową i ciekawymi dodatkami dołączonymi do smartfona. Prawdziwym hitem okazał się model Nothing Phone (2a) Plus w wersji Community Edition z fluorescencyjną obudową. Serię wyprzedano w 15 minut od premiery.

Nothing planuje premierę aż trzech nowych modeli

Producent zadomowił się już na rynku i - także dzięki świetnie prowadzonym kampaniom reklamowym - zdobył rozpoznawalność. Najwyraźniej Nothing przechodzi więc do ofensywy. W pierwszej połowie 2025 roku powinniśmy poznać trzy nowe modele. Jednym z nowych modeli powinien być Nothing Phone (3) z procesorem Snapdragon 7s Gen 3 i z 8 GB RAM. Smartfon dostanie system operacyjny Android 15 i będzie przedstawicielem średniej półki cenowej. W benchmarku Geekbench model ten osiąga 1149 punktów w teście jednordzeniowym i 2813 w wielordzeniowym. Oznacza to nieznaczną poprawę względem modelu Nothing Phone (2a) z procesorem MediaTek Dimensity 7200 Pro. Pamiętajmy jednak, że testowanie dość wczesnej wersji z nie do końca dopracowanym oprogramowaniem może wiązać się z niego słabszymi osiągami. Finalna wersja nowego smartfona powinna być zauważalnie szybsza od poprzedników.

Jeśli chodzi natomiast o dwa kolejne smartfony, nie wiemy jeszcze zbyt wiele na ich temat. Możliwe, że poznamy następcę Nothing Phone (2), czyli najlepszego modelu w obecnej ofercie marki.