Nowy telefon myPhone HALO 4 LTE może okazać się idealnym rozwiązaniem dla osoby starszej, na co wskazuje jego specyfikacja.

Jaki telefon dla seniora będzie najlepszy? W tym przypadku przy wyborze należy uwzględnić prostotę działania i niezawodność - prosty, intuicyjny i czytelny telefon, z którego użytek zrobią osoby zmagające się ze spadkiem sprawności ruchowej dłoni. I tu pojawia się nowy telefon myPhone HALO 4 LTE.

myPhone HALO 4 LT w szczegółach

Wyświetlacz o przekątnej 3,5 cala, bateria o pojemności 2500 mAh oraz technologia VoLTE zapewniająca krystalicznie czysty dźwięk rozmów w różnorodnych sytuacjach. Oto cechy myPhone HALO 4 LTE, najnowszego tradycyjnego telefonu od polskiej marki mPTech.

myPhone HALO 4 LTE to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących stylowego telefonu z dużym ekranem, czy najzwyczajniej osób w podeszłym wieku. Dlaczego? Mamy tu wyświetlacz o wielkości 3,5 cala i rozdzielczości 320×480 pikseli, telefon oferuje również podświetlane klawisze i możliwość dostosowania wielkości tekstu, co umożliwia łatwe czytanie wiadomości i wygodne przeglądanie menu.

Krystalicznie czysty dźwięk i dobra bateria

myPhone HALO 4 LTE, będąc urządzeniem zaprojektowanym do zapewniania łatwości komunikacji, oferuje krystalicznie czyste rozmowy dzięki wykorzystaniu technologii VoLTE, która operuje na sieci 4G.

Długie użytkowanie tego telefonu jest możliwe dzięki zastosowaniu pojemnej baterii o wartości 2500 mAh, co pozwala na pracę urządzenia nawet do 14 dni po pojedynczym naładowaniu. Wsparcie zapewnia także wszechstronne złącze USB-C.

Przycisk SOS

Model myPhone HALO 4 LTE jest wyposażony również w przycisk SOS, który po przytrzymaniu uruchamia alarm, wysyła wiadomość SMS i łączy z wcześniej zdefiniowanym kontaktem. Telefon ten posiada również kamerę o rozdzielczości 2 Mpix, która umożliwia wykonanie podstawowych zdjęć. Zdjęcia te są zapisywane w wewnętrznej pamięci telefonu o pojemności 128 MB, którą można rozszerzyć o kartę microSD o maksymalnej pojemności do 32 GB.

Urządzenie to oferuje również wiele dodatkowych funkcji, takich jak latarka LED, Bluetooth, funkcja Dual SIM i złącze słuchawkowe 3,5 mm. Można również nabyć do niego stację ładującą, co sprawia, że korzystanie z telefonu w domu staje się jeszcze łatwiejsze. To akcesorium na pewno przypasuje osobom tęskniącym za stacjonarnymi telefonami, które chcą mieć swoje urządzenie zawsze na stałym miejscu.

Cena myPhone HALO 4 LTE

myPhone HALO 4 LTE jest dostępny w cenie 249 zł w oficjalnym sklepie producenta.

Źródło: mPTech