Nowy patent Microsoftu. Chodzi o kontrolery Xbox

Kontrolery do gier

Microsoft zgłosił nowy patent na zaawansowany silnik haptyczny, który może znacząco ulepszyć wibracje w kontrolerach Xbox.

Serwis Tech4Gamers informuje, że Microsoft opublikował w tym miesiącu patent opisujący nowy rodzaj silnika haptycznego. W odróżnieniu od obecnych rozwiązań, silnik ten nie jest przymocowany do obudowy kontrolera, lecz porusza się względem niej, co pozwala na znacznie silniejszy efekt wibracji.

Microsoft chce zrewolucjonizować znaną technologię?

Nowa technologia może zmniejszyć rozmiar silników haptycznych stosowanych w kontrolerach, co obniży koszty produkcji i wpłynie korzystnie na środowisko. Alternatywnie, pozostawienie dotychczasowych rozmiarów silników zapewni jeszcze bardziej intensywne doznania haptyczne.

Patent wskazuje również, że silnik można dostroić poprzez zmianę masy, sztywności i tłumienia, aby generować różnorodne częstotliwości wibracji odbierane w odmienny sposób. W praktyce może to oznaczać bardziej szczegółowe i interesujące efekty haptyczne, mogące konkurować z immersyjnymi wibracjami kontrolera DualSense. Co istotne, nowy silnik haptyczny ma być kompatybilny wstecznie z starszymi grami, co jest dobrą wiadomością dla posiadaczy rozbudowanych bibliotek tytułów.

Od patentu do gotowego produktu daleka droga

Należy jednak pamiętać, że zgłoszenie patentu nie jest równoznaczne z wprowadzeniem nowego kontrolera na rynek. Firmy często patentują technologie, które ostatecznie nie trafiają do konsumentów. Pozostaje nam czekać, czy Microsoft zdecyduje się wykorzystać ten pomysł w przyszłości.

Niemniej w kontekście nowych produktów czy technologii, warto mieć na uwadze nadchodzące targi CES 2025. Kto wie, co zostanie na nich zaprezentowane.

Źródło: TechRadar, Tech4Gamers