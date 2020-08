Po prostu: wow! 178 Tb/s – tak zdumiewającą prędkość Internetu udało się osiągnąć inżynierom z Xtera i KDDI Research oraz University College London.

Rekord prędkości internetu: 178 Tb/s - całego Netfliksa pobralibyśmy w niecałą sekundę

To absolutny rekord! Inżynierowie z Wielkiej Brytanii i Japonii zdołali rozpędzić Internet do zawrotnej prędkości 178 Tb/s. Choć na osobach, które wiedzą coś na ten temat, sama liczba zrobi duże wrażenie, na laikach już niekoniecznie. Dodajmy więc, że jest to szybkość tak duża, że całą bibliotekę Netfliksa można by pobrać w… mniej niż jedną sekundę.

Ale idźmy z porównaniami dalej. Otóż absolutnie najszybsze łącze internetowe, na jakie mogą dziś liczyć zwykli użytkownicy, to 10 Gb/s (sprawdź, jak szybki jest twój internet). Wynik osiągnięty przez naukowców jest 17 800 razy większy. Nawet ESnet wykorzystywany między innymi przez kosmiczną agencję NASA, osiąga nie więcej niż 400 Gb/s, a najnowocześniejsze połączenia w centrach danych rzadko rozpędzają się choćby do kilkunastu terabitów na sekundę. To mówi już chyba samo za siebie.

Czy ten wynik może robić jeszcze większe wrażenie? Nie zadawalibyśmy tego pytania, gdyby było inaczej. Otóż warto wiedzieć, że jest on wielokrotnie lepszy niż dotychczasowy rekord osiągnięty zaledwie kilka miesięcy temu. W maju australijscy naukowcy pochwalili się światłowodowym połączeniem o prędkości 44,2 Tb/s.

Jak im się to udało? Zmodyfikowali światłowody. Infrastruktury jednak nie trzeba wymieniać

No dobrze, ale tak właściwie to, w jaki sposób inżynierom udało się osiągnąć ten wynik? Otóż opracowali oni nowe sposoby modulacji światła, jeszcze zanim zostanie ono „wystrzelone” światłowodami. To hybrydowy system, w którym połączono różne technologie odpowiedzialne za zmianę charakterystyki fal. Dzięki temu osiągane jest znacznie szersze pasmo – nawet do 16,8 THz (podczas gdy w większości przypadków dochodzi się do 4,5 THz, a w najlepszych dotąd sieciach – do 9 THz). Owocem tego jest zaś właśnie tak imponująca prędkość połączenia.

Co najlepsze, naukowcy przekonują, że wdrożenie tego rozwiązania będzie możliwe przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Nie będzie trzeba wymieniać kilometrów przewodów, lecz zamiast tego tylko zmodernizować wzmacniacze (pojawiające się co 40-100 kilometrów).

Źródło: IEEE Xplore, New Atlas, UCL News, informacja własna

