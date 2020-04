Sony Xperia L4 to smartfon, którego producent plasuje gdzieś na pograniczu niższej i średniej półki. Problem w tym, że wycenił go źle, jakby zapominając o tym, z jak dużą konkurencją będzie się mierzył.

Polska cena smartfona Sony Xperia L4 może się Wam nie spodobać

Xperia L4 została oficjalnie zaprezentowana pod koniec lutego. Przypuszczaliśmy, że wzorem poprzedniego modelu z tej serii będzie oferowana na polskim rynku. Właśnie rozpoczyna się przedsprzedaż, ale trudno mówić, że oferta jest kusząca.

Producent wycenił swoją najnowszą propozycję na 999 złotych. Decydujący się na skorzystanie z przedsprzedaży mogą liczyć na voucher w wysokości 150 złotych. Można będzie wykorzystać go w miejscu zakupu, na inne produkty Sony. Póki co przedsprzedaż prowadzona jest w Sony Centre i Media Expert, odpowiednio do 19 kwietnia i do 26 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Rzut oka na specyfikację Xperii L4

Android 9.0 Pie

6.2-calowy ekran 21:9, HD+ (1680x720 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio P22

3 GB RAM

64 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 13 Mpix, f/2.0 + 5 Mpix 117°, f/2.2 + 2 Mpix, f/2.4

kamera przednia 8 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4GHz + 5GHz), NFC

dual SIM

czytnik linii papilarnych

bateria 3580 mAh

wymiary 159 x 71 x 8.7 mm

Problem Xperii L4? Cena i konkurencja

Ocena kwoty 999 złotych nie może obejść się rzecz jasna bez bliższego spojrzenia na specyfikację. Jak widzicie, ta nie jest tu najmocniejsza. Za identyczne pieniądze można kupić chociażby Redmi Note 8 Pro, Galaxy A40 czy Moto G8 Power. Ciekawych smartfonów do 1000 złotych jest zresztą więcej, możecie poznać je w naszym zestawieniu.

Jak podoba Wam się Xperii L4 i jej cena? Może jednak uważacie, że wygrywa z konkurentami oferowanymi w takich kwotach, a przynajmniej od nich nie odstaje?

Źródło: Sony

