Niemiecki portal stacji ZDF informuje o nowym trendzie na TikToku. W roli głównej Adolf Hitler, a konkretnie to nagrania audio generowane przez sztuczną inteligencję. Filmy dotarły już do milionów użytkowników, mimo że są sprzeczne z regulaminem platformy.

Narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji wkroczyły do naszego życia z przytupem. Z jednej strony kłaniają się ogromne korzyści w postaci usprawnienia wykonywanej pracy. Z drugiej strony sztuczna inteligencja to szereg zagrożeń z deepfake na czele.

W sieci bez problemu można znaleźć rozmaite nagrania stworzone przez AI. Niektóre są naprawdę ciekawe – spójrzcie tylko na to, jak AI ożywia postacie historyczne. Inne z kolei mogą bawić, ale niestety nie brakuje też takich, które wpisują się w prawidła dezinformacji. Świadczy o tym niebezpieczny trend na TikToku.

Adolf Hitler przemawia po angielsku

W sieci pojawiło się krótkie nagranie, w których słyszymy głos do złudzenia przypominający głos Adolfa Hitlera. Dramatyczna muzyka towarzyszy fragmentowi przemówienia Hitlera, lecz tym razem wypowiedziane jest ono po angielsku. Głos został wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Nad nagraniem pojawia się napis: "Po prostu posłuchaj" – informuje ZDF.

Wygenerowany głos mówi między innymi: "Zanim zaatakowaliśmy Warszawę, pięć razy wzywałem do poddania się. Wszystko zostało odrzucone! Prosiłem, żeby przynajmniej kobiety i dzieci zostały odesłane. (...) Wszystko zostało odrzucone i dopiero wtedy zdecydowałem się zrobić to, co jest dopuszczalne przez prawo wojenne" - relacjonowała niemiecka stacja.

Filmik został usunięty, ale zanim to nastąpiło, zdążył wygenerować ponad milion wyświetleń. Niektórzy użytkownicy TikToka wyrażali pozytywne opinie na temat tych treści w komentarzach. "To zmieniło mój pogląd na jego temat” - deklarowali. “Może on nie jest tak bardzo zbrodniarzem” - przyznawali inni, jak wykazały zrzuty ekranu z lewicowej organizacji non-profit Media Matters for America.

Nagrania wprowadzają w błąd i łamią zasady TikToka

Ten fragment to dokładne tłumaczenie przemówienia, które Adolf Hitler wygłosił 8 listopada 1942 roku w Loewenbraeukeller w Monachium. W swoim przemówieniu twierdził, że przestrzegał prawa wojennego i w ten sposób zniekształcił prawdę - podkreślił portal ZDF. "Nawiasem mówiąc, w tym samym przemówieniu Hitler ogłosił również ‘wytępienie Żydów w Europie’. Użytkownicy TikToka nie zostali jednak o tym fakcie poinformowani” - zwróciła uwagę stacja.

W wielu przypadkach fragmenty prawdziwych przemówień są nakładane na muzykę, głos Hitlera powielany za pomocą sztucznej inteligencji, a wystąpienia zbrodniarza - tłumaczone na angielski lub inne języki. "Wykorzystywana jest również muzyka marszowa Trzeciej Rzeszy i przemówienia innych nazistów, np. ministra propagandy Josepha Goebbelsa". - powiadomiła ZDF.

Takie klipy łamią regulamin społeczności TikToka, który jednoznacznie zabrania promowania “nienawistnych ideologii” oraz gloryfikacji masowych morderców. Dodatkowo, zgodnie z zasadami platformy, wszystkie treści generowane przez sztuczną inteligencję na TikToku powinny być wyraźnie oznaczone jako takie.

Problem wynika z tego, że twórcy filmów znajdują sposoby na obejście zasad, wprowadzając w błąd automatyczne systemy moderacji. W filmach często nie wymienia się Hitlera po nazwisku, nazywając go "wielkim malarzem" lub "austriackim malarzem" – co jest nawiązaniem do jego nieudanej kariery artystycznej. Do nagrań zwykle dodawana jest nowoczesna muzyka, co dodatkowo utrudnia ich szybką identyfikację – informuje portal ZDF.

Do tej pory TikTokowi udało się usunąć wiele takich filmów i zablokować konta użytkowników. Jednakże, jak wykazała analiza przeprowadzona przez ZDF, nadal pojawiają się nowe wersje tych materiałów, które skutecznie omijają wprowadzone regulacje.

Źródło: PAP