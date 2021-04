Najnowsza aktualizacja YouTube na systemy iOS oraz Android wprowadza zmianę, która ma ułatwić użytkownikowi wybór rozdzielczości. 4K, 1080p, czy może 720p to już przeszłość?

Wybór jakości na YouTube nie był wystarczająco prosty

Ostatnia wersja aplikacji YouTube zdążyła się już zadomowić u większości użytkowników. Najbardziej widoczną zmianą jest przeprojektowany wybór jakości odtwarzanego filmu.

Do tej pory użytkownicy byli przyzwyczajeni do (wydawać by się mogło) prostej listy z konkretnymi wartościami rozdzielczości do wyboru (4K, 1080p, 720p, 480p itd.).

Po aktualizacji, w menu znajdziemy następujące opcje:

Automatyczna (zalecane) - tak, jak przed aktualizacją - jakość zostanie dobrana automatycznie na podstawie połączenia z siecią;

- tak, jak przed aktualizacją - jakość zostanie dobrana automatycznie na podstawie połączenia z siecią; Wyższa jakość obrazu - jak najwyższa jakość treści (większe zużycie danych);

- jak najwyższa jakość treści (większe zużycie danych); Oszczędzanie danych - oszczędza dane kosztem niższej jakości wideo;

- oszczędza dane kosztem niższej jakości wideo; Zaawansowana - wybór konkretnej rozdzielczości.

Nowy wybór jakości odtwarzania filmu w YouTube

Nadal można wybrać konkretną rozdzielczość w YouTube

Google na szczęście nie pozbawiło użytkowników możliwości samodzielnego wyboru konkretnej rozdzielczości filmu.

W nowych oznaczeniach jakości nie sprecyzowano, w jakich rozdzielczościach zostaną wyświetlone filmy. Najpewniej jednak opcja “Wyższa jakość obrazu” to 720p w górę, natomiast “Oszczędzanie danych” to 480p i mniej.

Za pośrednictwem ustawień w YouTube możemy ustawić konkretną opcję jakości wyświetlania treści w zależności od połączenia (sieć mobilna lub Wi-Fi).

Nowość powinna być już dostępna u większości użytkowników (bez względu na system operacyjny urządzenia). Ci, którzy jeszcze nie otrzymali aktualizacji z pewnością doczekają się jej w najbliższym czasie.

Co sądzicie o zmianach w oknie wyboru jakości filmu? Nowy system ułatwi wybór, czy użytkownicy pozostaną wierni poprzedniej liście z konkretnymi rozdzielczościami? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: 9to5Google

