Jeszcze kilka tygodni temu Netflix testował funkcję sprawdzającą, czy dzielenie konta jest realizowane w sposób zgodny z regulaminem. Testy wśród użytkowników dały właścicielom platformy do zrozumienia, że najrozsądniejszym posunięciem będzie wycofanie się z pomysłu.

Netflix traci nawet 6 mld dolarów rocznie pozwalając na dzielenie kont

W marcu informowaliśmy o trwających testach funkcjonalności, która miała weryfikować czy zalogowany użytkownik korzysta z serwisu zgodnie z regulaminem i opłaca abonament. Coraz liczniejsi widzowie otrzymywali powiadomienie na ekranach swoich telewizorów z prośbą o podanie kodu wysłanego na email właściciela konta.

Jak można się domyślać - za wprowadzeniem takiej weryfikacji przemawiał możliwy zysk. Według analiz Citibanku, właściciele Netflixa tracą nawet 6 miliardów dolarów w ciągu roku w żaden sposób nie monitorując rozdawania danych do logowania wśród użytkowników.

Dzielenie konta na Netflixie jednak będzie możliwe

Reed Hastings, jeden z dyrektorów generalnych Netflixa skomentował możliwość wprowadzenia weryfikacji kont następującymi słowami:

Testujemy wiele rzeczy, ale nigdy nie wprowadzilibyśmy czegoś, co zostałoby odebrane jako dokręcanie śruby. Musimy być pewni, że to jest sensowne dla konsumentów, że to zrozumieją.

Jasno z tego wynika, że przeprowadzane od początku roku testy nowej funkcji zostały odebrane przez klientów Netflixa negatywnie.

Właściciele platformy mówią otwarcie, że wiele rozwiązań jest testowanych, jednak ich wprowadzenie zależy głównie od reakcji klientów. Co to oznacza dla widzów Netflix? Choć wprost nie zostało to powiedziane - możemy wnioskować, że Netflix nie zamierza blokować udostępniania kont, bo najzwyczajniej w świecie nie będzie to opłacalne.

Wydaje się, że zadowolenie użytkowników wygrało z możliwymi zyskami. Jak oceniacie taką postawę Netflixa? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: deadline.com

