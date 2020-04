Facebook cały czas włącza użytkownikom nowe funkcje i korekty wyglądu interfejsu. Z uwagi na panujące trendy częściej skupia się to na wersji mobilnej, ale w końcu pochylono się również nad tą dedykowaną preferującym PC.

Jak włączyć i wyłączyć nowy wygląd Facebooka?

Warto zaakcentować, że Facebook na PC zaczął przechodzić korekty jeszcze w zeszłym roku. Kolejni użytkownicy przekonują się o tym jednak stopniowo, do nas nowa wersja dociera tak naprawdę dopiero teraz. Przełączenie się na nią powinno być odczuwalne, bo tym razem zmian jest całkiem sporo.

Interfejs (łącznie ze zmianą wielkości ikon i tekstu) przemodelowano tak, aby wszystko było czytelniejsze, co najlepiej widać po lewej kolumnie ekranu głównego (bez zmian pozostało to, że łącznie nadal są tu trzy kolumny). Uwagę przyciąga znacznie zmieniony top z tylko kilkoma ikonami, skorygowano też marketplace, grupy i oczywiście wygląd profili użytkowników. Całość bardziej nawiązuje teraz do tego, do czego przyzwyczajeni są korzystający z aplikacji Facebook na smartfonach.

Przełączenie się na nową wersję nie jest problemem i zajmuje dosłownie sekundę. Jeśli opcja jest dla Was dostępna, wystarczy rozwinąć menu za pomocą znacznika w prawym górnym rogu i wybrać polecenie „Zacznij korzystać z nowego Facebooka”. Jeśli nowy widok nie przypadnie komuś do gustu to nie ma problemu z powrotem do poprzedniego. W takim wypadku należy skorzystać z polecenia „Przełącz na klasyczną wersję Facebooka”.

Jasny moty vs ciemny motyw na Facebooku

Dla niektórych osób jedną z najważniejszych informacji może być fakt, że wzorem wersji mobilnej również na PC pojawiła się obsługa ciemnego motywu. Aby go aktywować wystarczy przesunąć odpowiedni suwak, który możecie zobaczyć na powyższym screenie.

Nowy wygląd Facebooka na PC niedostępny?

Facebook od początku testów zapowiadał, że nowy wygląd na PC będzie udostępniany falami, a na szerszą skale będzie to zauważalne wiosną.

Najwyraźniej wszystko poszło wedle harmonogramu, bo właśnie teraz opcja przełączenia się na nową wersję trafia do szerszego grona użytkowników. Jeśli jeszcze jej nie macie, musicie uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Widać, że Facebook nie zapomina o użytkownikach portalu preferujących PC, to samo można powiedzieć zresztą w odniesieniu do Messengera, który ostatnio otrzymał wygodniejsze rozmowy wideo.

