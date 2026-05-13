Samsung gotowy na Androida 17. Ruszają testy One UI 9

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Samsung rozpoczyna program beta nakładki One UI 9, opartej na najnowszym systemie Android 17. Co istotne dla nas, Polska znalazła się na krótkiej liście krajów, w których program ruszy w pierwszej kolejności.

Samsung ogłosił, że testy One UI 9 rozpoczną się w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej oraz Indiach “w tym tygodniu”, a więc nie później niż 17 marca. 

Początkowo oprogramowanie One UI 9 będą mogli przetestować wyłącznie użytkownicy smartfonów Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra. Prawdopodobnie z czasem zostaną jednak rozszerzone o kolejne modele. 

One UI 9 - co nowego?

Pełna prezentacja One UI 9 dopiero przed nami, ale Samsung ujawnił już garść szczegółów na temat przygotowywanych nowości. 

  • Nowe opcje w Samsung Notes - aplikacja została wzbogacona o nowe narzędzia kreatywne, w tym taśmy dekoracyjne oraz szerszą gamę stylów linii pióra.  
  • Integracja Kontaktów z Creative Studio - użytkownicy mogą teraz tworzyć spersonalizowane karty profilowe bezpośrednio w aplikacji Kontakty, bez konieczności przełączania się między programami. 
  • Większa kontrola nad układem Szybkich ustawień - zaktualizowany panel daje użytkownikom szersze pole manewru w kwestii rozmieszczenia elementów i ich wielkości, a sekcje jasności, dźwięku oraz odtwarzacza multimediów mogą być teraz regulowane niezależnie od siebie. 
  • Regulacja prędkości klawiszy myszy - funkcja ta pozwala na płynniejsze sterowanie kursorem poprzez dostosowanie szybkości reakcji klawiszy.  
  • Zunifikowany pakiet TalkBack - komunikaty głosowe dla niewidzących i niedowidzących oferowane przez Google’a i Samsunga połączono w jedno, spójne rozwiązanie.  
  • Text Spotlight - nowa funkcja ułatwiająca czytanie, która wyświetla zaznaczony tekst w większym lub wyraźniejszym formacie wewnątrz specjalnego, pływającego okna.

Właściciele modeli z serii Galaxy S26 mogą zgłosić chęć udziału w programie za pośrednictwem aplikacji Samsung Members. Należy jednak pamiętać, że jest to oprogramowanie w wersji beta, więc może zawierać błędy wpływające na codzienne użytkowanie telefonu. 

