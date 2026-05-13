Projektant wrócił z urlopu. Sony Xperia 1 VIII oficjalnie

Sony wprowadza na rynek model Xperia 1 VIII, który w portfolio producenta zastępuje ubiegłoroczną “siódemkę”. Tegoroczny flagowiec ma przeprojektowaną obudowę i - w zgodnie z aktualnymi trendami - głębszą integrację z AI.

Przedsprzedaż modelu Sony Xperia 1 VIII w Polsce już ruszyła, ale wysyłkę zaplanowano dopiero na 19 czerwca. Smartfon dostępny będzie w dwóch konfiguracjach pamięciowych:

12/256 GB - 6499 zł;

16 GB/1 TB - 8699 zł.

W ramach promocji przedsprzedażowej do telefonu dokładane będą słuchawki nauszne Sony WH-1000XM6 o wartości ok. 1700 zł.

Sony Xperia 1 VIII z nowym wyglądem

Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą jest całkowicie przeprojektowany tył telefonu. W latach 2020-2025 Sony wprowadzało jedynie drobne zmiany wizualne, ale po latach firma całkowicie zrezygnowała z podsłużnej wyspy aparatów na rzecz kwadratowej i zintegrowanej z metalową ramą. Nasuwa to lekkie skojarzenia z OnePlusem 10 Pro z 2022 roku.

Sony nazywa nowy język projektowania ORE i przekonuje, że jest on inspirowany nieoszlifowanymi kamieniami szlachetnymi i teksturą naturalnych minerałów. Xperia 1 VIII dostępna jest w aż czterech wersjach kolorystycznych, ale złotą zarezerwowano dla wariantu 1 TB.

Producent nie rezygnuje jednak ze wszystkich charakterystycznych dla siebie rozwiązań projektowych. Xperia 1 VIII wciąż ma ekran bez wcięć i otworów, frontowe głośniki stereo, gniazdo słuchawkowe, slot na karty pamięci czy fizyczny przycisk aparatu.

Sony Xperia 1 VIII ma mądrzejszy aparat

Najistotniejsza zmiana sprzętowa dotknęła moduł teleobiektywu. Zastosowano w nim nowy przetwornik obrazu o formacie 1/1,56 cala, który jest niemal czterokrotnie większy od sensora montowanego w poprzednim modelu. Aparat stracił ruchome soczewki z płynną regulacją zoomu, ale dzięki czterokrotnie wyższej rozdzielczości potrafi robić zdjęcia z przybliżeniem 3x oraz 6x zachowując pełne 12 Mpix.

Warstwę programową aparatu Xperii 1 VIII wzbogacono o asystenta AI. System analizuje pogodę, typ obiektu i oświetlenie, aby zaproponować konkretne parametry ekspozycji, style kolorystyczne, obiektyw oraz efekty bokeh. Algorytm rozmywania tła miał zostać udoskonalony, by zapewniał efekty przypominające aparaty pełnoklatkowe.

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników przygotowano technologię wieloklatkowego zapisu RAW HDR, która agresywnie redukuje szumy przy zachowaniu naturalnej tekstury skóry. Działa ona ze wszystkimi aparatami.

W Xperii 1 VIII nie zabrakło najmocniejszego Snapdragona

Sercem Xperii 1 VIII jest procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, który według deklaracji producenta zapewnia o 20 proc. wyższą wydajność przy jednoczesnym wzroście sprawności energetycznej o 35 proc. Aby uniknąć problemów z dławieniem termicznym (throttlingiem), Sony zaimplementowało system chłodzenia oparty na komorze parowej oraz dodatkowych warstwach grafitu.

Wyświetlacz urządzenia korzysta z doświadczeń inżynierów linii BRAVIA. Algorytmy AI na bieżąco optymalizują kontrast i nasycenie barw, a obsługa przestrzeni BT.2020 oraz 10-bitowe przejścia tonalne mają eliminować efekt bandingu w ciemnych scenach.

Nowością w tegorocznym modelu jest dodatkowy wariant z aż 1 TB pamięci.