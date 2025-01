Dzięki konsekwentnie rozwijanej technologii Nvidia ACE (Avatar Cloud Engine) możliwe stanie się prowadzenie rozgrywki sieciowej w towarzystwie cyfrowych "kumpli” napędzanych sztuczną inteligencją. Swego rodzaju poligonem doświadczalnym będzie gra PUBG.

Czy boty zasilane sztuczną inteligencją to kierunek, w którym będą podążać popularne gry sieciowe? Drużynowy kumpel AI pojawi się w PUBG: Battlegrounds dzięki wspólnym wysiłkom Nvidii oraz firmy Krafton. Całość opiera się na technologii Nvidia ACE.

PUBG Ally, czyli cyfrowy kumpel do grania napędzany AI

W PUBG gracze będą mogli współpracować z PUBG Ally, którego Nvidia i wydawca gry, czyli firma Krafton, nazywają "pierwszą na świecie postacią współgrywalną (Co-Playable Character)". Co konkretnie zaoferuje towarzysz AI? Jego kompetencje w grze PUBG to ”komunikowanie się za pomocą języka specyficznego dla gry, udzielanie strategicznych rekomendacji w czasie rzeczywistym, znajdowanie i udostępnianie łupów, prowadzenie pojazdów i walkę z innymi graczami, korzystając z bogatego arsenału broni w grze” – informuje Nvidia.

Te postacie są zasilane przez "małe modele językowe (SLM)", które są "zdolne do planowania z częstotliwością zbliżoną do ludzkiej, niezbędną dla realistycznego podejmowania decyzji", a także "multimodalnym SLM dla wizji i dźwięku, które pozwalają AI na odbieranie sygnałów dźwiękowych i postrzeganie otoczenia".

Całość prezentuje się jako asystent gracza napędzany sztuczną inteligencją, z którym można porozmawiać, co klasyfikuje go znacznie wyżej od zwykłych botów NPC, z którymi interakcja jest zazwyczaj mocno okrojona i oskryptowana.

Takich gier będzie więcej

PUBG Ally zadebiutuje w 2025 r., lecz konkretnej daty brak. Co ciekawe, postacie AI stworzone z wykorzystaniem ACE pojawią się również w innych grach. Wymieniono Naraka: Bladepoint oraz inZoi.

Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy Kumpel AI do grania sieciowego ma sens? Klasycznie napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie.

Źródło: The Verge, Nvidia