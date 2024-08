NPC napędzany AI. Nvidia pokazuje, jak to wygląda

Nvidia konsekwentnie rozwija silnik ACE, czyli Avatar Cloud Engine. W trakcie Gamescom 2024 zaprezentowano jego możliwości w grze Mecha BREAK.

Gamescom 2024 to prawdziwe święto graczy. Oprócz licznych zapowiedzi nowych tytułów, warto również sprawdzić, jak prezentuje się Nvidia ACE w akcji. Tak się składa, że poznaliśmy oficjalnie pierwszą grę napędzaną tym silnikiem. Czy tak właśnie wygląda NPC przyszłości w grach komputerowych?

Pierwsza gra z Nvidia ACE

Czym jest tak w ogóle rzeczony silnik? Otóż Nvidia ACE to zestaw narzędzi, który ma za zadanie ożywić NPC w grach za pomocą AI. Interakcja z tak wykreowanymi postaciami ma zyskać na wartości. Pierwszą grą wykorzystującą ACE będzie Mecha BREAK autorstwa Amazing Seasun Game.

Co wchodzi w skład ACE? Nvidia chwali się nowym modelem językowym SLM (Small Language Model) Nemotron-4 4B Instruct. Został on zaprojektowanym specjalnie z myślą o grach RPG. W przeciwieństwie do LLM (Large Language Model), SLM zoptymalizowany jest pod kątem niższego wykorzystania pamięci, oferując tym samym szybsze czasy reakcji i może zostać uruchomiony bezpośrednio na urządzeniu gracza.

Kolejnymi elementami są Nvidia Audio2Face-3D oraz Whisper Automatic Speech Recognition – te narzędzia odpowiedzialne są za rozpoznawanie mowy i animacje twarzy. Za sam głos NPC odpowiada natomiast ElevenLabs TTS. Jak to wszytko wygląda w praktyce? Przekonajcie się sami.

Warto również napisać kilka słów o samej grze. Mecha BREAK to sieciowa strzelanka z mechami w roli głównej, której główną cechą jest dynamiczna, nieskrępowana akcja. Oraz obecność Nvidia ACE. Czy gra zostanie ciepło przyjęta? Czas pokaże. Oficjalnej daty premiery Mecha BREAK aktualnie brak.

