Nvidia nie ujawnia zbyt wielu informacji o kartach graficznych do koparek kryptowalut, ale w sieci pojawiają się informacje o kolejnych konstrukcjach o takim przeznaczeniem. Jednym z nim ma być model CMP 100HX, który swoimi korzeniami sięga generacji Volta.

Karty Nvidia CMP (Cryptocurrency Mining Processor) to konstrukcje przeznaczone typowo do koparek kryptowalut. Układy miały odciągnąć górników od zwykłych kart graficznych do grania, aczkolwiek zainteresowanie takimi modelami nie jest zbyt duże.

Do tej porty producent potwierdził cztery modele z linii CMP: CMP 30HX, CMP 40HX, CMP 50HX i CMP 90HX. Wiemy jednak, że na rynku pojawiają się kolejne takie konstrukcje.

Nvidia CMP 100HX – nowa karta do koparek kryptowalut

Na jednym z chińskich portali pojawiły się zdjęcie modelu CMP 100HX (najprawdopodobniej, bo oznaczenie nie zostało potwierdzone), który ma zaliczać się do wydajniejszych konstrukcji dla górników. W hierarchii producenta wyżej plasuje się tylko model CMP 170HX.

Karta najprawdopodobniej korzysta z układu graficznego Volta GV100, który pojawił się m.in. w modelu Nvidia Titan V (z 2017 roku!). Dokładna specyfikacja karty jednak nie została potwierdzona.

Akcelerator wykorzystuje pasywne chłodzenie z masywnym radiatorem – taka konstrukcja została dostosowana do systemów z wymuszonym obiegiem powietrza. Podobnie jak w innych modelach CMP, karta została pozbawiona wyjść obrazu. Do poprawnego działania wymagane jest podłączenie dwóch 8-pinowych wtyczek zasilających.

Według wstępnych testów, karta CMP 100HX ma osiągać wydajność około 81 MH/s w kopaniu Ethereum, czyli porównywalnie do modelu Titan V. Nie są to jednak satysfakcjonujące osiągi, bo model CMP 90HX osiąga tutaj około 86 MH/s (nie wspominając już o CMP 170HX).

Nvidia oficjalnie nie potwierdziła wydania modelu CMP 100HX, więc sprzęt zapewne jest dostarczany bezpośrednio do dużych odbiorców. Cena karty pozostaje nieznana.

Źródło: PC Shopping